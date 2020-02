Pizzofalcone e rampe Lamont Young, tour al tramonto

Appuntamento in Piazza del Plebiscito, all'angolo con Piazza Trieste e Trento (a lato del Palazzo Reale). Saliamo lungo via Gennaro Serra fino a Piazza Santa Maria degli Angeli, sede della chiesa barocca omonima. Raggiungiamo, poi, il Monte Echia (o collina di Pizzofalcone), dove è nata la città di Partenope; dove Lucullo, in epoca romana, aveva il giardini della sua incantevole villa; dove abitava Gennaro Serra di Cassano, protagonista della repubblica napoletana del 1799.

Sulla collina è stata girata anche la serie televisiva “I bastardi di Pizzofalcone”, con il commissario Lojacono.

focus del tour è Villa Ebe, ultima dimora di Lamont Young, architetto visionario vissuto a cavallo tra '800 e '900. Parleremo della sua storia travagliata e del suo futuro incerto. Scenderemo le rampe fino a via Chiatamone, dove da una vecchia fontana sgorgava la cosiddetta “acqua suffregna”. Il nostro percorso si concluderà davanti al Castel dell'Ovo.



L'itinerario si svolgerà sabato 7 marzo alle ore 15e30, prenotazione obbligatoria entro giovedì 5 marzo alle ore 23.

La visita si svolgerà con un minimo di 15 partecipanti.

Per prenotare contattare il numero 3492949722 (anche sms o wapp) oppure inviare una mail all'indirizzo erika83e@gmail.com indicando numero di persone e recapito telefonico.

Contributo richiesto per la visita guidata: 7 euro

Itinerario a cura della guida turistica abilitata della Regione Campania Erika Chiappinelli.

