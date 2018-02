Acqua, vino e agrumi: tour alla Piscina Mirabilis con degustazione

Domenica 25 febbraio ore 10,30, Curiosity Tour ripropone la visita alla grande cisterna romana di acqua potabile mai realizzata, la Piscina Mirabilis. Interamente scavata nel tufo, la Piscina Mirabilis, ha la capacità di 12.000 metri cubi d’acqua.

La cisterna fu costruita per approvvigionare di acqua gli uomini della Classis Misenensis, la più importante flotta dell’Impero Romano, che era ormeggiata nel porto di Miseno. Costituiva il serbatoio terminale dell’acquedotto augusteo (Aqua Augusta) che, dalle sorgenti di Serino (AV), con un tragitto di 100 chilometri, portava l’acqua a Napoli e nei Campi Flegrei.

La visita inizia nel centro storico di Bacoli, l’antica Bauli, per arrivare poi alla Piscina Mirabilis.

In seguito si potrà visitare uno dei vigneti dell’area flegrea, l’Azienda Agricola Piscina Mirabile, per una degustazione di alcuni vini locali e per chi verrà, ci sarà la possibilità di acquistare arance da portare a casa direttamente dall'azienda agricola Piscina Mirabilis.

P.S. Munirsi di borse e buste perchè potrete acquistare arance, limoni o mandarini raccogliendoli direttamente dagli alberi.

Appuntamento dalle 10 alla Villa Comunale di Bacoli, Lago Miseno, d’avanti al bar galleggiante Roof&Sky. Partenza alle 10,30

Costo: 10€ a persona (comprende contributo a persona per l’associazione tour nel vigneto e degustazione di vini)

Prenotazione obbligatoria

3292885442 – 3711300813

E’ POSSIBILE TELEFONARE DAL LUNEDì AL SABATO DALLE 10.00 ALLE 19.00

In altre fasce orarie inviare sms e sarete ricontattati.

Per qualsiasi altra informazione potete scrivere una email a curiositytour@gmail.com