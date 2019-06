Alla scoperta della Piscina Mirabilis: tour tra storia e leggenda con degustazione di vini

Il 2 giugno, l'associazione Secreta Neapolis, in collaborazione con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, propone uno speciale tour tra storia e leggenda, alla scoperta della Piscina Mirabilis.

Scavata interamente nel tufo, opera di altissimo livello ingegneristico, la Piscina Mirabilis è la più grande struttura di raccolta d’acqua mai costruita dagli antichi romani.

Accompagnati in questo suggestivo itinerario da una guida abilitata, i visitatori "incontreranno" il fantasma di Agrippina, madre di Nerone, la cui tomba è poco distante e scopriranno le vicende della sua travagliata vita e della sua dolente morte.

Il tour prevede anche una tappa all' “Azienda Agricola Piscina Mirabile” – del Consorzio Tutela Vini Campi Flegrei, Ischia e Capri– per una breve gita nel vigneto e una degustazione di vini Piedirosso e Falanghina dei Campi Flegrei.

DETTAGLI

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

E-mail: secretaneapolis@libero.it

Tel/whatsapp: 329.2027359, specificando cognome e numero dei partecipanti

INCONTRO: ore 10.30 presso il parcheggio grande di Via Miseno, a sinistra del lago Miseno, Bacoli.

Il contributo associativo di partecipazione comprende:

– guida abilitata

– performance attrice

– degustazione in vigna

Costo:

Adulti: 10€

Minori 13-18 anni: 8€

Minori fino a 12 anni: GRATUITO

Parcheggio: NON INCLUSO

COME ARRIVARE AL LAGO MISENO

Il Lago Miseno è facilmente raggiungibile dalla tangenziale di Napoli: basta prendere l’uscita Arco Felice – Pozzuoli, quindi proseguire seguendo le indicazioni per Baia – Bacoli. Arrivati al termine di via Risorgimento, si ha il lago difronte. Andando sulla sinistra, dopo circa 500 metri si raggiunge l’area mercato, dove è possibile parcheggiare.