Tour per single alla Galleria Borbonica con l'Associazione Vivere Napoli

L'Associazione Vivere Napoli lancia una nuova formula studiata appositamente per i single, proponendo visite guidate alla ri-scoperta di Napoli e subito dopo aperitivo in convivialità con i partecipanti, nei locali più esclusivi della città con l’opportunità di conoscersi e stringere nuove amicizie

Già da diversi anni l’Associazione Vivere Napoli (www.viverenapoli.com), è attiva nell’organizzazione di visite e percorsi guidati alla scoperta della città, ma oggi fa un passo in avanti, proponendo visite guidate specifiche per i single, riuscendo a coniugare cultura e convivialità per chi ha voglia di socializzare. Infatti una guida esperta condurrà i partecipanti in visita a chiese, musei, monumenti, aperti in maniera esclusiva solo per l’associazione, o anche alla scoperta di interessanti percorsi tematici, occupandosi anche della piacevolezza conviviale del gruppo, che alla fine del percorso sarà accompagnato in locali della zona, sempre vicini al luogo della visita, o se è possibile in un’area dedicata, del sito stesso, in cui sarà offerto loro un aperitivo per continuare la serata all’insegna del divertimento. Si mira così, a far conoscere persone con interessi simili o differenti, ma con lo stesso desiderio di socializzare e di espandere le proprie amicizie a persone nuove.

Un’idea del tutto nuova, immaginata dall’Associazione Vivere Napoli, e resa in format esclusivo, grazie all’esperienza maturata in questi anni, e alle richieste sul campo degli stessi visitatori, per trascorrere il tempo libero in un modo che coniugasse cultura, scoperta del territorio e il piacere di una serata in un clima conviviale che faciliti la conoscenza tra le persone.

Il prossimo appuntamento per i single, al quale ne seguiranno molti altri, specialmente andando incontro al periodo primaverile ed estivo, è venerdi 2 marzo alle ore 20, alla scoperta della Galleria Borbonica, con Tour in zattera e aperitivo. Una magica esperienza notturna in un luogo, già di per se, di grande fascino, dove passare in più ambienti più o meno ampi, fino al clou, attraverso uno stretto cunicolo lungo circa 30 metri per accedere alla grande cisterna attraverso una scala in ferro. Da qui si potranno osservare i camminamenti ad arco utilizzati anticamente dai “pozzari”, ed infine imbarcarsi (e qui l’avventura arriva al massimo), su una zattera utilizzata per navigare sulla falda acquifera sotterranea di Napoli. Da cornice surreale all’emozionate tour, si ammirano enormi frammenti di statue, auto e moto d’epoca ritrovate sotto i detriti, e naturalmente il tufo tutto attorno, morbido e avvolgente seppure nella sua imponenza, che separa dalla realtà come trasportati in un mondo parallelo lontano dal caos. E proprio qui, durante l’insolito percorso sarà servito agli ospiti un aperitivo a base di waffel su stecco e spritz a cura di Ricky Graff Street Food.

Dettagli dell’evento

Venerdì 2 marzo 2018, alle ore 20, Galleria Borbonica, Via Morelli, n°61 (ingresso pedonale del Parcheggio Morelli), www.viverenapoli.com, info@viverenapoli.com, https://www.facebook.com/viverenaples/

Disponibilità max per turno: 40 Posti

Durata: 2 ore, Costo: 20 euro