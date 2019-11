Tour tra palazzi nobiliari e i luoghi delle fiction ambientate a Napoli

Antarecs associazione culturale propone, il 14 dicembre, un tour tra tra palazzi nobiliari e i luoghi delle fiction ambientate a Napoli

Napoli da sempre è stata musa ispiratrice di artisti, poeti, scrittori, pittori nonché a partire, dalla metà del secolo scorso anche di scenografi e registi che hanno scelto, la città partenopea per ambientare i loro prodotti cine-televisivi. Basta fare alcuni nomi: De Sica, Nanni Loy, Ettore Scola De Crescenzo, Salemme e non ultimo Garth Davis, che ha scelto il colonnato di Piazza del Plebiscito per ambientare alcune scene principali del suo lavoro hollywoodiano “Mary Magdalene”. Monumenti, strade, piazze, palazzi, di questa trimillenaria città costituiscono, un perfetto e naturale set cinematografico dove arte, fantasia, storia si intrecciano in un connubio indissolubile non potevano di certo passare inosservati agli occhi attenti di scenografi, autori, registi cinematografici. Location come Pizzofalcone, via Toledo, Mergellina e tanti altri luoghi della metropoli partenopea, hanno fatto da sfondo scenografico a fictions di successo non ultimi i “Bastardi di Pizzofalcone” e “Sirene”. Ebbene la nostra passeggiata si articolerà proprio tra alcuni luoghi che in passato sono stati oggetto di set cinematografici. Inizieremo da Palazzo Castelcicala in via Foria dove nel 1984 furono girate la quasi totalità delle scene di “Così parlò Bellavista” con Luciano De Crescenzo nella triplice veste di sceneggiatore, regista e attore in cui interpreta il ruolo di Gennaro Bellavista è un professore di filosofia in pensione, che si diletta a esporre le sue teorie ai suoi amici Salvatore, Saverio e Luigino. In particolare, egli distingue l'umanità in "uomini d'amore", come i napoletani, e "uomini di libertà", come i milanesi. Ovviamente non ometteremo di parlare della storia del Palazzo Ruffo di Castelcicala. Proseguiremo poi alla volta del settecentesco palazzo detto dello Spagnolo situato in via Vergini con la sontuosa scala del Sanfelice e dove furono girate alcune scene di importanti pellicole cinematografiche quali: “Mi manda Picone”, “Piedone lo sbirro”,”Passione”, “I Bastardi di Pizzofalcone”. Proseguiremo poi, alla volta dei palazzi e vie ubicati nel cuore del centro storico legati, alle leggende di Matilde Serao tra cui, la leggenda della famigerata strega di Port’Alba con l’ultima tappa della nostra passeggiata al Palazzo Spinelli di Laurino in via dei Tribunali, dove furono girate alcune scene di importanti capolavori cinematografici quali “Maccheroni” con la regia di Ettore Scola, con la partecipazione di Mastroianni e Jack Lemmon nonché, “Giallo Napoletano” e la “Pelle” sempre interpretati da Marcello Mastroianni soffermandoci anche qui sulla descrizione della storica dimora nonché la leggenda legata al fantasma di Bianca che sembra aleggi ancora tra le mura dello storico palazzo.



Durata 2 ore ½



Appuntamento ore 10:30



Adulti € 6 a persona

Ragazzi dai 14 ai 18 anni € 4

Under 14 gratis



Prenotazioni entro e non oltre 11/12/2019 contattando esclusivamente i seguenti recapiti: cell/whatsapp 3317100447

In ambedue i casi fornire il proprio recapito di cellulare, nominativo e numero di partecipanti.



L’evento si svolgerà con la presenza minima di 6 partecipanti paganti.