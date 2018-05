Tour dell’orrore, 10 luoghi infestati più terrificanti di Napoli

Spettri, fantasmi, poltergeist, tanti nomi per indicare la stessa cosa: “le anime dannate” coloro che, si suppone, siano state persone decedute in circostanze drammatiche e che, non riuscendo a trovare la pace nell'aldilà, aleggiano nei luoghi in cui sono morti, in forma di ombre, lamenti, rumori vari, frasi bisbigliate, insomma presenze non ben identificate. C'è chi ci crede e chi è scettico, certamente la letteratura popolare è ricca di storie di fantasmi. Napoli, con il suo centro antico soprattutto, è luogo esoterico per eccellenza.



-SABATO 19 MAGGIO

Diurno ore: 10:00

Serale ore: 18:00



-DOMENICA 20 MAGGIO

Diurno ore: 10:00

Serale ore: 18:00



PERCORSO DELL’OCCULTO

“NAPOLI HORROR”

Percorso a piedi all'esterno in 10 tappe:



I. Il fantasma di Maria D’avalos

II. Il Principe e la Pietra Filosofale

III. Il Demone Maiale

IV. La fanciulla murata viva

V. La sposa cadavere

VI. La porta degli inferi

VII. Il palazzo del Diavolo

VIII. La Santa Muerte

IX. La Chiesa Magica

X. Sancha lo spirito che dà la Morte

XI. Brindisi conclusivo di



iniziazione all’occulto.

Durata percorso: 2.30 ore.

Punto d'incontro: Piazza del Gesù Nuovo (vicino obelisco)

Contributo a persona:



10 euro



comprensivo di visita guidata

e Brindisi di iniziazione con aperitivo (alcolico o analcolico)

Fino a 13 anni GRATIS non compiuti escluso aperitivo.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

contattando esclusivamente il seguente recapito:

Cellulare 3482407653

Whatsapp ‭3482407653

Sms 3482407653

rilasciare il proprio recapito di cell, nominativo, il numero di partecipanti.





