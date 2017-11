Tour notturno e gospel show al Monastero di Santa Chiara

Sabato 2 dicembre alle ore 21, l’emozionante concerto gospel del Gruppo Gospel Voices che si esibirà nella suggestiva cornice del Monastero di Santa Chiara per l’occasione aperto eccezionalmente di sera.



Prima dello spettacolo, la serata partirà con un tour guidato che toccherà i luoghi più rappresentativi del Complesso. Al termine del percorso le guide di "Vivere Napoli" che accompagneranno i visitatori nella splendida Sala Maria Cristina dove, trasportati dalle note e dai ritmi magici del gospel si potrà trascorrere una serata indimenticabile in una location unica al mondo.



Durante il concerto di canzoni tipiche del loro repertorio, i 18 elementi del coro Gospel Voices spazieranno dagli intramontabili classici alla rivisitazione di brani moderni fino ai canti natalizi, tutti interpretati con una forza ed un intensità che sapranno conquistare ed entusiasmare il pubblico. Cantare la gioia dell'anima: questo l'intento di un coro che si propone di avvicinarci ad un genere musicale in grado di coinvolgere ed emozionare con il suo entusiasmo e la sua sonorità travolgente.



Vero e proprio fiore all’occhiello del Complesso è il Chiostro Maiolicato del monastero con i suoi 64 pilastri a pianta ottagonale, rivestiti da maioliche con scene vegetali. Le decorazioni delle maioliche si devono agli artigiani Donato e Giuseppe Massa, che hanno armonizzato la policromia del Chiostro con tutti gli elementi architettonici e naturali circostanti. All’ingresso del Chiostro, sulla destra, si accede alla sala dove è conservato un presepe con pastori del Settecento e dell’Ottocento. In esso sono rappresentati personaggi e scene della vita quotidiana dell’epoca, riprodotti con minuziosa cura, financo nell’utilizzo della stoffa allora di uso comune. Inoltre, nel rispetto della tradizione presepiale napoletana, la scena non si limita alla sacra famiglia ma si allarga, fino a raffigurare icasticamente uno spaccato tipico di quella Napoli.



L’appuntamento è presso la biglietteria, 15 minuti prima dell’orario del turno prescelto.

Per questo evento la prenotazione la prenotazione è obbligatoria. Al momento del pagamento sarà possibile scegliere i posti.



Informazioni

Telefono: 334 11 19 8 19 Claudia

E-mail: prenotazioni@viverenapoli. com