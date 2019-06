La Notte delle Streghe: notte magica tra musica, incantesimi e mistero nel cuore di Napoli

Nella notte tra il 23 e il 24 giugno si celebra da molti secoli ormai “La Notte delle Streghe" e L’associazione De Rebus Neapolis ripropone ogni anno come un rito il tour dedicato a questa notte “MAGICA” : una notte carica di ritualità magiche, la notte dell'impossibile, dei prodigi, dei rituali d'amore e delle “streghe”.

Tradizioni e riti magici, il sole e la luna si sposano donando forza e vigore a tutte le creature che riaffiorano con energie mistiche e divinatorie portando con sé tantissime tradizioni e riti magici che ancora oggi si intrecciano nei vicoli del centro antico, alimentando e rendendo più affascinante la cultura popolare di Napoli. Una notte ricca di magie, misteri e influenze sulle cose, gli animali e, soprattutto, sulle persone. In questa notte, un tempo, si viveva un momento magico perché essa cade nei giorni solstiziali quando, secondo un’antica credenza, il sole si sposa con la luna e da questo connubio si riversano energie benefiche sulla terra ed e proprio in questo particolare momento astrale che le streghe si radunano per espletare i loro sortilegi. I più prudenti per proteggersi si infilavano sotto gli abiti qualche erba di San Giovanni.

Il tour vuole recuperare un tessuto storico-popolare di tradizioni attraverso la narrazione animata nei luoghi dove streghe del passato compivano i loro malefici e, gli echi di queste storie oscure rivivranno in questa notte stregata attraversando i vicoli del centro antico, al calar delle tenebre. Concluderemo in un prestigioso locale del centro antico per festeggiare la notte delle streghe in una suggestiva cornice lì dove sono le mura dell’antica città, dove si odono ancora gli echi dei roghi..brinderemo alla notte delle streghe.



DOMENICA 23 GIUGNO

ORE: 20:30

Luogo d’incontro:

Duomo di Napoli al centro del piazzale antistante la cattedrale.

Itinerario:

I. La Notte delle Streghe

II. “Aradia” la

strega che ruba l'anima

III.Il monastero

del diavolo

IV.Le monache eretiche

V.L’inquisizione a Napoli

VI.Torture e il "Malleus Maleficarum"

VII. Le Janare e il

Tempio

VIII. Rituali e malocchio

IX.Maria la rossa

la "strega maledetta"

X.”Saba” il raduno

delle streghe.

XI. Musica incantesimi e Brindisi nella notte delle Streghe.



COSTI TOUR:

-Intero € 16

-Ridotto € 12 (7 - 11anni)

-Ridotto studenti € 13

(con libretto universitario- comunicare alla prenotazione)

Comprende:

* Visita guidata

* Ingresso al locale

* 1 drink con buffet

* Gadget: sacchetto di San Giovanni



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Contattando ESCLUSIVAMENTE il seguente recapito:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00 :

3511258465

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Whatsapp:3511258465

Sms: 3511258465

EMAIL: derebusneapolis@gmail.com



