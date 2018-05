"Napoli Velata": viaggio nella città dei misteri

Napoli vanta una tradizione esoterica secolare.

Un percorso coinvolgente e affascinante tra storie inquietanti, enigmi massonici e simboli esoterici prende vita attraverso il mistero del Palazzo del Diavolo, gli spettrali palazzi, le leggende alchemiche, per culminare nel fantasma della fanciulla murata viva.

Tutta la magia di una città in un itinerario che racconta la trasmutazione e il mistero del centro antico di Napoli.



SABATO 02 GIUGNO

Serale ore: 18:00



DOMENICA 03 GIUGNO

Diurno ore:10:00

Serale ore: 18:00



PERCORSO DELL’OCCULTO

“NAPOLI VELATA”

Percorso a piedi all'esterno nel centro antico di Napoli

in 10 tappe.

Durata percorso: 2.30 ore.

Punto d'incontro: Piazza del Gesù Nuovo (vicino obelisco)

Contributo a persona:



10 euro



comprensivo di visita guidata

e Brindisi di iniziazione con aperitivo (alcolico o analcolico)

Fino a 13 anni GRATIS non compiuti escluso aperitivo.



