In tour per scoprire "Napoli SottoSopra: da Plebiscito a Napoli Sotterranea"

Domenica 3 marzo, l'associazione Secreta Neapolis, propone il suggestivo tour NAPOLI SOTTOSOPRA - Da Plebiscito a Napoli Sotterranea

Maestosità e Avventura: questi i due termini che definiscono il tour "Napoli SottoSopra". La grandezza della città e il suo essere all'avanguardia a tempi dei Borbone, accostata al suo fascino più antico e misterioso che si cela nel sottosuolo.

Un'esperta storica dell'arte accompagnerà i partecipanti da piazza Plebiscito, alla chiesa e narrerà la storia dei palazzi, dei luoghi di culto e del teatro San Carlo, passando per la Galleria Umberto I, sostando infine al bar Gambrinus. Poi, una guida esperta in speleologia della LAES (Libera Associazione Escursionisti del Sottosuolo) guiderà tutti nel ventre della città, narrando fatti e aneddoti risalenti all'antica Neapolis fino a giungere alla 2^ guerra mondiale, quando quei luoghi venivano usati come rifugi antiaerei.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

al 339.64.79.607 (anche whatsapp) oppure scrivendo a secretaneapolis@libero.it ENTRO sabato 2 marzo, ore 18

Incontro: piazza del Plebiscito, lato bar Gambrinus

Partenza tour: ore 10.30

Durata (2h30)

Contributo: visita guidata + ticket ingresso Napoli Sotterranea + guida speleologica esperta:

Adulti: 15€ a persona

Soci: 13€ a persona

Studenti 10-18 anni: 12€

Minori 6-10 anni: 6€