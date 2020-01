Tour alla scoperta della Napoli Segreta e l'Ermetico Ordine dell'Alba Dorata

Se vuoi sentire la voce di Partenope, la sua tri millenaria storia le cui radici risalgono all’alba della civiltà dell’uomo, allora devi calarti nel suo ventre. In una atmosfera surreale dove il tempo si è fermato e dove silenzio e quiete regnano incontrastati da millenni, tra antiche cisterne, ipogei, cunicoli che costituiscono il grembo di una madre che custodisce e protegge gelosamente il nascituro, potrai ascoltare ciò che la madre terra ti racconterà.



L'associazione Antarecs propone un suggestivo ed affascinante viaggio nel ventre segreto di Napoli, alla riscoperta di antichi ed esoterici culti ermetici in un luogo magico ed incantato dove il tempo sembra si sia fermato. Dopo una fugace spiegazione storica riguardante l’antica via Foria con l’ausilio di un tablet in cui sono riprodotti in 3D l’antica urbanistica medievale della zona proseguiremo, alla volta della ex dimora Villa Caracciolo del Sole conosciuta oggi, con l’appellativo “GIARDIN0 DI BABUK” sita in via Giuseppe Piazzi dove saremo accolti dal padrone di casa il prof. Gennaro Oliviero, Presidente dell’associazione culturale Amici di Marcel Proust e direttore della rivista internazionale I Quaderni di Marcel Proust. Dopo una breve spiegazione da parte del prof. Oliviero riguardante, la storia della antica dimora e del seicentesco giardino scenderemo, nel ventre di Napoli, in un mondo sotterraneo costituito da cisterne, cavee, antichi ipogei adibiti a rifugi antiaerei durante l’ultimo conflitto bellico e facente parte un tempo di luoghi segreti e sconosciuti ai profani in cui si praticavano antichi riti legati a dottrine esoteriche. Ma nello specifico di quali dottrine daremo spiegazione? Ebbene, spiegheremo ciò che riguarda “The Hermetic Order of the Golden Dawn” ossia “l’Ermetico Ordine dell’Alba Dorata”, ordine iniziatico nato in Inghilterra alla fine del XIX secolo. E quale posto più adatto per illustrare ciò se non nel luogo dove si riunivano i membri di questa fratellanza iniziatica segreta svolgendo riti ad essa legata come attestato, da misteriose simbologie scolpite su queste rocce sotterranee. Nel ventre segreto di Partenope ci soffermeremo inoltre, sul concetto simbolico delle quattro forze della natura: acqua, fuoco, terra, aria. Alla fine del tour, i partecipanti rivivranno se pur per qualche minuto, le sensazioni provate dai napoletani in una simulazione di bombardamento aereo della seconda guerra mondiale attraverso effetti sonori riguardanti i sibili ed esplosioni delle bombe durante le incursioni su Napoli. Non resta quindi che darci appuntamento a domenica 22 Febbraio 2020, vi condurremo in un mondo magico e misterioso.

Appuntamento ore 10:00 davanti Caserma Garibaldi in via Foria 90

Inizio evento ore 10:30 Durata tour 2 h.

Contributo organizzativo a persona € 10

prenotazione a numero chiuso obbligatoria entro e non oltre il: 19/02/2020 contattando esclusivamente i seguenti recapiti:

cellulare /whatsapp 3317100447

rilasciando il proprio nominativo, recapito di cellulare, numero di partecipanti

si consiglia di calzare scarpe comode ( senza tacchi e possibilmente con suola di gomma). Le prenotazioni seguiranno ordine cronologico

Durata del tour 2 ore.



L’evento si svolgerà con la presenza minima di 20 partecipanti e con qualsiasi condizione meteo poiché si effettuerà per la quasi totalità in ambienti al coperto.



In collaborazione con l’associazione culturale Amici di Marcel Proust