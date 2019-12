Sabato 7 dicembre, speciale tour "Napoli tra Rinascimento e Barocco: dai Sanseverino agli Zevallos"

Il percorso ha inizio in Piazza del Gesù, con la visita di Palazzo Sanseverino (attuale chiesa del Gesù Nuovo). A Napoli un palazzo rinascimentale diventa una chiesa barocca, e continua a raccontare tantissime storie e tradizioni napoletane. Da lì ci si sposta verso Palazzo Zevallos, appartenuto alla famiglia nobile del diciassettesimo secolo, e ora galleria d'arte.

INFO E PRENOTAZIONI

Contributo per la visita guidata: euro 10,00 a persona (costo del biglietto di ingresso a Palazzo Zevallos escluso)

Biglietto per Palazzo Zevallos: euro 5 (ridotto euro 3)

Si rimanda al seguente link per le riduzioni: https://www.gallerieditalia.com/it/napoli/informazioni/

Appuntamento: sabato 7 dicembre alle ore 16:00, in piazza del Gesù, accanto all'ingresso della Chiesa del Gesù Nuovo.

La visita guidata si svolgerà con un minimo di 10 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 5 dicembre alle ore 23:

inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare telefonicamente (anche sms o whatsapp) il numero 3492949722

Fornire cognome e recapito telefonico

Durata della visita: 2 ore circa

L'itinerario è a cura di Erika Chiappinelli, guida abilitata della Regione Campania