Viaggio nella Napoli Nascosta, tremila anni di storia nel ventre di Partenope

Le associazioni Antarecs e Amici di Marcel Proust propongono, il 21, 22 e 28 dicembre, il tour "Napoli Nascosta, tremila anni di storia nel ventre di Partenope"

Un Viaggio nel passato di tremila anni di storia dal Giardino di Babuk al ventre di via Foria tra antiche cisterne, ipogei, e rifugi antiaerei della seconda guerra mondiale

Se vuoi sentire la voce di Partenope, la sua tri millenaria storia le cui radici risalgono all’alba della civiltà dell’uomo, allora devi calarti nel suo ventre. In una atmosfera surreale dove il tempo si è fermato e dove silenzio e quiete regnano incontrastati da millenni, tra antiche cisterne, ipogei, cunicoli che costituiscono il grembo di una madre che custodisce e protegge gelosamente il nascituro, potrai ascoltare ciò che la madre terra ti racconterà.



Un suggestivo ed affascinante viaggio ripercorrendo tratti di storia di questa tri millenaria città. Un luogo magico ed incantato dove il tempo sembra si sia fermato conosciuto con l’appellativo “GIARDIN0 DI BABUK” sita in via Giuseppe Piazzi dove saremo accolti dal padrone di casa il prof. Gennaro Oliviero, Presidente dell’associazione culturale Amici di Marcel Proust e direttore della rivista internazionale I Quaderni di Marcel Proust. Attraverso una antica mappa topografica del XVIII secolo mostreremo, come era la zona di via Foria fino ai primi anni del 1700. Il professor Oliviero dopo averci illustrato brevemente, la storia della antica struttura e del seicentesco giardino ci condurrà, in una suggestiva ed affascinante visita guidata nelle antiche cavee facente parti della proprietà, in un mondo sotterraneo costituito da cisterne, cavee, ipogei adibiti a rifugi antiaerei durante l’ultimo conflitto bellico e sulle cui pareti sono impressi misteriosi simboli appartenenti ad antiche dottrine esoteriche a dimostrazione del fatto, che in detti luoghi, sin da epoca remota venivano praticati riti ermetici. Alcune leggende, tramandate di generazione in generazione vogliono, che la costruzione di questi luoghi sotterranei siano riconducibili ai “Cimmeri” un popolo le cui origini si perdono nella notte dei tempi e che dimorava, nelle viscere della terra. Leggende che hanno alimentato misteri e segreti che aleggiano da secoli in questi immensi e tenebrosi antri. All'interno di questi ambienti sotterranei, i partecipanti rivivranno se pur per qualche minuto, le sensazioni provate dai napoletani durante i bombardamenti aerei della seconda guerra mondiale attraverso effetti sonori riguardanti i sibili ed esplosioni delle bombe durante le incursioni su Napoli.

Appuntamento ore 10:00 davanti Caserma Garibaldi in via Foria 90

Inizio evento ore 10:30 Durata tour 2 h.

Contributo organizzativo a persona € 10

prenotazione obbligatoria entro e non oltre il:

16/12/2019 per il tour del 21-22 Dicembre

24/12/2019 per il tour del 28 Dicembre

contattando esclusivamente i seguenti recapiti:

cellulare /whatsapp 3317100447

rilasciando il proprio nominativo, recapito di cellulare, numero di partecipanti

si consiglia di calzare scarpe comode (senza tacchi e possibilmente con suola di gomma).

L’evento si svolgerà con la presenza minima di 20 partecipanti e con qualsiasi condizione meteo poiché si effettuerà per la quasi totalità in ambienti al coperto.