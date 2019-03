Napoli Esoterica: tour tra misteri, demoni e segreti alchemici

L'associazione De Rebus Neapoli propone "Napoli Esoterica", un suggestivo tour tra misteri, demoni e segreti alchemici.

Napoli è considerata tra le città più esoteriche e magiche, insieme a Torino, Praga e Lione. Il centro antico con le sue mille facce, i tanti segreti e le innumerevoli curiosità e stranezze. Una città dove scoprire meraviglie dell’arte cariche di misterioso fascino occulto. In ogni angolo e vicolo del centro storico non mancano misteri e leggende e tutto questo dipende dal fatto che la storia di Napoli è fortemente legata alla magia, in quanto già dal primo medioevo ha accolto decine di maghi, alchimisti, astronomi ed astrologi, da Virgilio Marone a Raimondo De Sangro. È così che in una passeggiata narrata racconteremo misteri e segreti alchemici, tra storie inquietanti, enigmi massonici e simboli esoterici attraverso 12 tappe snodate tra i decumani. I partecipanti saranno protagonisti del mistero scoprendo insieme ogni luogo che si andrà esplorando. Un percorso coinvolgente che prende vita attraverso il mistero del demone nascosto nella guglia del Gesù Nuovo, le leggende legate al settimo Principe di Sansevero e i luoghi oscuri dove si incontravano i maestri dell'occulto ed i loro iniziati, per culminare al Palazzo del Diavolo del quale vi sveleremo l'inquietante mistero...

L’itinerario si sviluppa nei decumani e precisamente tra spaccanapoli e via dei tribunali, così suddiviso:



I. Il demone e la guglia

II. Il bugnato magico

III. Il sarcofago del Demone

IV. L’alchemico immortale

V. La cappella sconsacrata

VI. Il Tempio dei Demoni

VII. La chiesa dell’oltretomba

VIII. L’Agorà e Il Santo

IX. La Porta degli inferi

X. La statua alchemica

XI. Il palazzo del diavolo

XII. Visita e Brindisi di iniziazione esoterico alla fabbrica del limoncello.



Al termine del tour per chi volesse partecipare ci sarà "Sosta Improvvisata": Pizza, Cuoppo e bibita al costo di €18 presso un famoso ristorante di Piazza del Gesù Nuovo.



