Viaggio nella Napoli Esoterica: nei misteri velati del centro antico, tra Demoni e Maestri Alchemici

L’associazione De Rebus Neapolis propone un tour nel centro antico in una Napoli magica, Napoli esoterica, occulta, nera, città di misteri e di leggende, alcune anche molto oscure e terrificanti. È con una guida esperta di esoterismo e segreti alchemici che vi sveleremo siti ricchi di mistero e pieni di simboli esoterici e di culto, per poter assistere all'infinita lotta tra il BENE e il MALE. I più bei monumenti, piazze e palazzi del centro antico di Napoli, formeranno una cornice incantevole a questo affascinante Tour, che ci porterà duemila anni indietro nel tempo. Un percorso coinvolgente, attraversando i Decumani, dove tutto diventa affascinante, dove le pietre parlano in ogni anfratto, ogni angolo ed ogni facciata di palazzo reca in sé una storia nascosta, un museo all’aperto. Per scoprirli bisogna scrostare i sedimenti del tempo, quelli di una città in cui i millenni passati convivono con l’oggi tra una via e l’altra. Il tour si snoderà in 11 tappe che attraverseranno i Decumani, dall’insula Gesuitica, passando per la Chiesa di Santa Maria delle anime del purgatorio per terminare poi al “ Palazzo del Diavolo”.

I partecipanti saranno protagonisti del mistero in un percorso che prende vita attraverso il Demone nascosto nella guglia del Gesù Nuovo, le leggende alchemiche del settimo Principe di Sansevero, il culto delle “capuzzelle” e tanto altro. Tutta la magia di una città in un itinerario che racconta la trasmutazione e il mistero del centro antico di Napoli. Il Tour si sviluppa nei decumani e precisamente tra spaccanapoli e via dei tribunali, così suddiviso:

I. Il demone e la guglia

II. Il bugnato magico

III. Il sarcofago del Demone

IV. L’alchemico immortale

V. La cappella sconsacrata

VI. Il Tempio del Demone Porco

VII. Il secondo regno dell’oltretomba

VIII. Il teschio dei prodigi

IX. I Decumani

X. La statua alchemica

XI. Il Palazzo del Diavolo



Percorso Guidato a piedi, all'esterno nel centro antico di Napoli.

Il tour dura 2 ore, con punto d'incontro:

Piazza del Gesù Nuovo Napoli‬ (Vicino l’obelisco).

DATE :

GIUGNO:

Dom. 14 ore ‪17:45‬

Dom. 21 ore ‪17:45‬

Dom. 28 ore ‪17:45‬

OBBLIGATORIO:‬

Uso mascherina per guida e per i partecipanti.

• Ricorso frequente all’igiene delle mani.

• Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.

• Dare le generalità alla prenotazione per mantenere un elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

• Partecipanti ad ogni singolo tour, da 1 a 15 max.



