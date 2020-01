Tour nella Napoli Esoterica: viaggio nei misteri velati del centro antico

L’associazione De Rebus Neapolis propone un tour nel centro antico in una Napoli magica, Napoli esoterica, occulta, nera, città di misteri e di leggende, alcune anche molto oscure e terrificanti.

È con una guida esperta di esoterismo e segreti alchemici che vi sveleremo siti ricchi di mistero e pieni di simboli esoterici e di culto, per poter assistere all'infinita lotta tra il BENE e il MALE. L'antica setta degli scienziati Alchimisti da una parte e la Chiesa Cattolica dall'altra: molti indizi saranno spiegati e tanti segreti saranno svelati. I più bei monumenti, piazze e palazzi del centro antico di Napoli, formeranno una cornice incantevole a questo affascinante Tour, che ci porterà duemila anni indietro nel tempo. Una passeggiata narrata attraversando i Decumani, dove tutto diventa coinvolgente e affascinante, dove le pietre parlano in ogni anfratto, ogni angolo ed ogni facciata di palazzo reca in sé una storia nascosta, un museo all’aperto. Per scoprirli bisogna scrostare i sedimenti del tempo, quelli di una città in cui i millenni passati convivono con l’oggi tra una via e l’altra. Il tour si snoderà in 14 tappe che attraverseranno i Decumani, dall’insula Gesuitica, sostando per un brindisi nell’antica piazza del passato, l’Agorà, cuore pulsante di Neapolis, per terminare poi al “ Palazzo del Diavolo”. I partecipanti saranno protagonisti del mistero in un percorso che prende vita attraverso il Demone nascosto nella guglia del Gesù Nuovo, le leggende alchemiche del settimo Principe di Sansevero, il culto delle “capuzzelle” e tanto altro. Tutta la magia di una città in un itinerario che racconta la trasmutazione e il mistero del centro antico di Napoli.

Il Tour si sviluppa nei decumani e precisamente tra spaccanapoli e via dei tribunali, così suddiviso:

I. Il demone e la guglia

II. Il bugnato magico

III. Il sarcofago del Demone

IV. L’alchemico immortale

V. La cappella sconsacrata

VI. Il Tempio del Demone Porco

VII. Il secondo regno dell’oltretomba

VIII. Il teschio dei prodigi

IX. L’Agorà e Il Santo

X. Visita e Brindisi di iniziazione esoterico alla fabbrica del limoncello.

XI. I Decumani

XII. La statua alchemica

XIII. Il Palazzo del Diavolo



Percorso Guidato a piedi, all'esterno nel centro antico di Napoli. Entreremo in due siti: Basilica di S.Chiara, Laboratorio del Limoncello con Brindisi e degustazioni.

*Il tour dura 2.30 ore, con punto d'incontro:

•Piazza del Gesù Nuovo Napoli (Vicino l’obelisco).

•INIZIO TOUR ORE 10:45

•INIZIO TOUR ORE 17:45

DATE :

•FEBBRAIO:

Sab. 01 - Dom. 02 - Sab. 08 - Dom. 09 - Sab. 15 - Dom. 16 - Sab. 22 - Dom. 23 (ore 10:45)- Sab. 29.

•MARZO:

Dom. 01 - Sab. 07 - Dom. 8 (ore 10:45) - Sab. 14 - Dom. 15 - Sab. 21 - Dom. 22 - Sab. 28 - Dom. 29.

•APRILE:

Sab. 04 - Dom. 05 - Sab. 11 - Sab. 18 - Dom. 19 - Sab. 25 - Dom. 26.



COSTI TOUR:

-Intero € 12

-Ridotto € 7 (7 - 12 anni)

-Ridotto studenti € 10

(con libretto universitario)

-Prezzo a persona per Gruppo da 15 a 20 partecipanti € 8

-Prezzo a persona per Gruppo da 20 a più partecipanti € 7



Al termine del tour per chi volesse partecipare ci sarà “Sosta Improvvisata”: Pranzo o cena presso un famoso ristorante.

~La prenotazione prevede:

⁃ Tavolo riservato

⁃ Ristorante rinomato

⁃ quattro menú

⁃ * Pizza a scelta tra: Margherita, Marinara o Bianca.

Pizza*+ Bibita: €14

Pizza*+ Cuoppo + Bibita: €20

Pasta al Ragù + Bibita: €20

Pasta alla Genovese + Bibita: €20

(coperto incluso nel prezzo)

N.B. I prezzi si intendono escluso la visita guidata.



