Napoli al tramonto: da San Martino a Spaccanapoli

Ma come? Da San Martino al centro storico a piedi? Ebbene sì, è più facile di quanto si possa pensare!

Appuntamento Sabato 25 luglio alle h. 18.00 al Belvedere di San Martino, dal quale ci si può divertire a riconoscere le chiese, le piazze e le strade della città, ai piedi della Certosa di San Martino e del Castel Sant'Elmo; proseguiremo in discesa lungo la Pedamentina, attraversando un piccolo, tranquillo, pittoresco borgo panoramico, per poi insinuarci tra vichi e vicarielli nei meandri più nascosti dei Quartieri Spagnoli, dove inizia la famosa Spaccanapoli e concludere nel cuore del centro storico.



Contributo: 10€ adulti / 5€ bambini fino a 12 anni

Info e prenotazioni:

lucianillo@hotmail.it

+393483488440



TOUR ALL'APERTO

Si consiglia scarpe comode



Come arrivare:

Funicolare di Montesanto, fermata Morghen + 10 minuti a piedi seguendo le indicazioni per la Certosa di San Martino e il Castel Sant'Elmo