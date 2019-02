Napoli a tracolla: speciale tour narrato

Il 16 marzo, Joshua Travel & Events e Antarecs associazione culturale promuovono il tour "Napoli a Tracolla", ideato esclusivamente per Macrì – Segni Creativi da Simona Pollio.

Scopriamo come un grande Brand come Macrì Segni Creativi ha fatto dell’originalità la propria cifra stilistica in un itinerario che ti porterà nel passato percorrendo la storia ed i luoghi della città, divenuti modello di studio e fonte d’ispirazione per immagini, icone di una realtà tutta da cogliere come in uno scatto fotografico. Attraverseremo l’arte nei secoli nella città dove le maestanze artigiane, ieri come oggi, hanno fatto nascere Napoli. Ascoltando le storie nei luoghi che rappresentano le mirabili espressioni degli artisti come il Duomo titolato al Santo dei napoletani, San Gennaro, e passeggiando per la strada dei Tribunali, l’asse greco-romano, con i suoi palazzi e le affascinanti storie degli abitanti di queste antiche dimore, si arriva nella strada dei pastori gremita di botteghe che forgiano l’arte pura, per scoprire che in quella strada, quelle botteghe cuocevano ceramica dall’epoca romana. E proseguire a piedi spaccando la città per l’antica strada che ‘spaccanapoli’, salutare il Nilo e la sua piazzetta ed omaggiare la Santa Chiara scoprendo che accanto, nella piazza del Gesù, sull’alto obelisco si nasconde qualcosa di inquietante, e la chiesa era un antico palazzo dove maestranze lapicide ne scolpirono il bugnato.

Di lì a poco l’affollata e spagnola Via Toledo ove palazzi e negozi si fondono tra antico e moderno raccontato nell’opera magna del grande Kentridge, il mosaico dove il mitico San Gennaro dirige l’orchestra della città. Giunti a Santa Brigida ecco l’atelier delle immagini!

La ricca produzione creata da abili mani con preziosi ripercorre attraverso oggetti portafortuna e accessori moda il Viaggio nell’Arte, in una Napoli da portare sempre con sè a tracolla.





Partenza ore 10.00 dalla Chiesa di San Giorgio Maggiore, su Via Duomo 237/A, nei pressi del murales di San Gennaro a Forcella di Jorit, luogo di raduno dei partecipanti.

Conclusione prevista ore 13.30 a Santa Brigida, con un dolce arriverderci di Poppella, nell’atellier Macrì.



Contributo organizzativo a persona compreso dolce presso pasticceria Poppella €18



Prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 13 Marzo 2019 contattando i seguenti recapiti:

cellulare/whatsapp: 3317100447 comunicando il proprio nominativo, numerro di cellulare e numero di partecipanti.

L’evento si svolgerà con la presenza di almeno 20 partecipanti.