Visita guidata al MANN e alla mostra "Thalassa"

Tour guidato alla scoperta dei principali tesori del MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Collezione Farnese, Mosaici, Salone della Meridiana e altro.

Con la mostra Thalassa.



Appuntamento: domenica 16 febbraio alle ore 15, all'ingresso del Museo Archeologico Nazionale MANN.

La visita guidata si svolgerà con un minimo di 10 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 14 febbraio alle ore 23.

inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare telefonicamente (anche sms o whatsapp) il numero 3492949722

Fornire cognome e recapito telefonico

Durata della visita: 2 ore circa

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro (biglietto di ingresso al MANN escluso)



L'itinerario è a cura di Erika Chiappinelli, guida abilitata della Regione Campania



Per i prezzi dei biglietti di ingresso al MANN, si rimanda al link seguente:

https://www.museoarcheologiconapoli.it/it/biglietti-ed-info/orari-e-tariffe/

Per tutto il mese di febbraio, la tessera abbonamento per ingresso al Mann, valida per 365 giorni, costa 25 euro per due adulti (se acquistata in biglietteria)

link evento: https://www.facebook.com/events/2763927937031021/