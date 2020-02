Tour al Museo Archeologico Nazionale Di Napoli MANN e alla mostra Thalassa

Tour guidato alla scoperta dei principali tesori del MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Collezione Farnese, Mosaici, Salone della Meridiana e altro.

Con la mostra Thalassa.



Appuntamento: venerdì 6 marzo alle ore 17, all'ingresso del Museo Archeologico Nazionale MANN.

La visita guidata si svolgerà con un minimo di 10 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 4 marzo alle 23. Per prenotare, inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare telefonicamente (anche sms o whatsapp) il numero 3492949722

Fornire cognome e recapito telefonico

Durata della visita: 2 ore circa

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro (biglietto di ingresso al MANN escluso)



L'itinerario è a cura di Erika Chiappinelli, guida abilitata della Regione Campania



Per i prezzi dei biglietti di ingresso al MANN, si rimanda al link seguente:

https://www.museoarcheologiconapoli.it/it/biglietti-ed-info/orari-e-tariffe/

Per tutto il mese di febbraio, la tessera abbonamento per ingresso al Mann, valida per 365 giorni, costa 25 euro per due adulti (se acquistata in biglietteria) . Tessera da acquistare entro il 29 febbraio (indipendentemente dal tour)

Tessera abbonamento a partire da marzo: 25 euro a persona

Biglietto singolo ingresso per adulti dalle ore 17: 9 euro a persona

link evento: https://www.facebook.com/events/126976981924970/