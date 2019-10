Tour "Il mistero di Partenope" per la Giornata del trekking urbano

Domenica 3 novembre 2019, PER LA XVI GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO “Andamento lento” IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI NAPOLI VI PRESENTIAMO:



IL MISTERO DI PARTENOPE

Una sirena, una principessa, una leggenda, una città, un simbolo sacro. Tante cose è Partenope. Tanti frammenti della stessa creatura che si insinuano tra le pieghe della storia di Napoli. Dal Palazzo Reale al monte di Pizzofalcone, fino alle mura del Castel dell'Ovo e di nuovo Piazza Plebiscito. Cammineremo per le strade e i luoghi che hanno visto nascere la città di Partenope.



Ciò che rende unico questo tour è :

affascinanti aneddoti

monumenti storici

Appuntamento domenica 3 novembre Piazza Plebiscito (lato Palazzo Reale)

Durata 2,9 ore circa

Distanza 3 km

lingua italiana

5€ contributo evento

per gli under 18 accompagnati da un adulto il tour è gratuito. (1 adulto + 1 under)



COME PRENOTARSI?

chiamaci o inviaci un wapp al

+39 366 319 1005

INVIACI UNA MAIL A: partenopexperience@gmail.com



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, posti limitati.



COME ARRIVARE ?



Napoli, Piazza Plebiscito

Bus: ANM R1/R3 fermata Via San Carlo

Bus: ANM C4 fermata Piazza Trieste e Trento

Metro: linea 1 fermata Toledo o Municipio e proseguire a piedi.

Funicolare Centrale:Piazza Fuga-Piazzetta Augusteo