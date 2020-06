Itinerario alla scoperta di storie di misteri e fantasmi nel cuore di Napoli

Napoli è una città dai mille misteri, in ogni vico trapela una leggenda, ogni palazzo ci racconta una storia di fantasmi e delitti amorosi, che hanno segnato la storia della città. Partendo da Port’Alba con la storia di Maria la Rossa, il fantasma che dimora nei pressi di Piazza Dante, da Piazza del Gesu’, con il fantasma di Giovanna d’Angio’, passando per gli spiriti di San Domenico maggiore e le leggende dell’alchimista Raimondo de Sangro, la stupenda Maria d’Avalos vittima di una tragedia amorosa, e che si dice aleggi ancora di notte durante le fasi di luna piena, le leggende del diavolo scacciato dalla Madonna alla Pietrasanta, il fantasma di Lucia Amore, che protegge la chiesa delle anime del Purgatorio, fino al palazzo Spinelli in Via dei Tribunali, tra munaciello e bella’mbriana, riti e superstizioni che rendono Napoli una città dai mille volti e dall’atmosfera magica e misteriosa.



Appuntamento il 21 giugno alle ore 17.45 a Piazza Dante

Costo: 10 euro a persona

Durata: 1 h 30



L'evento è organizzato rispettando le norme antic-covid pertanto i gruppi piccoli

Per la prenotazione inviare un sms o un whatsapp al 3739042367, indicando nominativi dei partecipanti, tour e giorno

animadinapoli@hotmail.it