Le maschere di Napoli: tour alla scoperta del Carnevale partenopeo

Aspettando un CARNEVALE tutto NAPOLETANO a sorpresa: con Ludoviguida in visita guidata per “smascherare” la città dei suoi simboli più diffusi, e svelare che a Napoli ciò che sembra, non sempre è!

Si vedranno luoghi e monumenti legati alle cosiddette "maschere" con cui Napoli viene di solito individuata e che nascondono la vera città agli stessi cittadini. Ogni "maschera" ha un lato sconosciuto ai più, che si svelerà durante il percorso.



Il filo conduttore sarà naturalmente il carnevale e Pulcinella, l'unica, vera maschera della città.



Appuntamento: Piazza Portanova, ore 11:00. Inizio visita, ore 11:15.

Durata: 1h30/2h.

Costo: €10 a persona. Gratuito <12 anni. Solo su prenotazione e in maschera!



Info e prenotazioni: 3283623403, info@ludoviguida.com, www.ludoviguida.com