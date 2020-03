Le Donne di Mergellina: tour tra sacro e profano in riva al mare

L'Associazione Culturale L'Arte nel Tempo e Ars Mania sono liete di portarvi, in occasione della Festa della Donna, alla scoperta di Mergellina.

Le donne saranno infatti le protagoniste della nostra mattinata insieme: innanzitutto la Madonna, con la splendida chiesa di Piedigrotta a Lei intitolata, il cui culto ha cercato di soppiantare quello di Priapo e di Mithra, che si svolgeva nella vicinissima Crypta Neapolitana. Di origine antichissima, la Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta fu poi nei secoli rimaneggiata, al suo interno ospita capolavori di artisti napoletani e fiamminghi, ma senza dubbio l'opera d'arte più importante è la Madonna in trono di Tino da Camaino, del 1339.

Pochi metri più avanti troveremo la nostra seconda donna, la Sirena Parthenope, al centro della grande fontana. Faremo poi una passeggiata in riva al mare, dove inebriati dal profumi del mare e, accarezzati dal sole, arriveremo alla Chiesa di Santa Maria del Parto, dove ci attende la nostra terza donna: Vittoria d'Avalos, tanto bella quanto crudele, che cercò di indurre in tentazione il pio cardinale Diomede Carafa. Ci riuscì? Venitelo a scoprire con noi... E poi la crudele Giovanna, che qui veniva a reclutare pescatori per soddisfare le sue voglie, forse apparirà vicino la Fontana del Sebeto.

Termineremo poi con un aperitivo sulla spiaggia con vino e stuzzicheria



Ci vediamo sabato 7 marzo alle ore 10:15, davanti la stazione della ferrovia di Mergellina. La visita comincia alle 10:30.

Il contributo organizzativo per la visita e l'aperitivo è di 15 euro.



Prenotazioni ai numeri 327/7306533 - 347/0094457