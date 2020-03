"Lascaux. La preistoria per bambini": visita guidata per i più piccini al Museo Archeologico di Napoli

Visita guidata per bambini al museo archeologico di Napoli dedicata alla preistoria. Un tour alla scoperta di un mondo privo di scrittura ma non per questo incapace di comunicare. Scopriamo insieme arte, alimentazione, usi e costumi di uomini ai quali dobbiamo la nostra storia.

Per info e prenotazioni 3498831295 o sara.morosofi@gmail.com

Costo 20€ 1 adulto + 1 bambino ingresso incluso

Appuntamento il 7 marzo ore 17.00