La strada per il patibolo: alla scoperta dei luoghi in cui erano incarcerati i giacobini

Se amate uscire dai percorsi più battuti ed esplorare nuove storie, ecco la passeggiata ideale per voi che vi porterà a conoscere la storia della repubblica Napoletana.



Dal carcere della Vicaria ovvero Castel Capuano e da altri luoghi della città dove erano incarcerati i giacobini, nei mesi successivi alla caduta della Repubblica, vennero condotti tra ali di folla vociante e tumultuoso nella Piazza del Mercato, luogo da sempre deputato per le esecuzioni.

Da Castel Capuano a Porta Capuana, sosta golosa da Carraturo, fino alla Chiesa di Sant'Eligio Maggiore, per giungere a Piazza Mercato.



PROGRAMMA:

appuntamento domenica mattina 16 febbraio ore 10:30 dinanzi Castel Capuano.

SOSTA GUSTOSA ALLA PASTICCERIA CARRATURO



lingua italiana

8,00€ contributo evento

ragazzi fino ai 14 anni accompagnati 3€

*Gli eventi organizzati da Partenope Experience sono dedicati ESCLUSIVAMENTE AI SOCI (contributo annuale soci 2020: 3€)



*INFO E PRENOTAZIONI*

whatsapp : 3663191005

E-mail: partenopexperience@gmail.com

*La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA* .



LE PRENOTAZIONI VANNO EFFETTUATE NON OLTRE IL 13 febbraio