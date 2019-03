Tour "Il Nome della Rosa": eretici, inquisizione e streghe a Napoli tra XIII e XVII secolo

Ispirato al capolavoro letterario di Umberto Eco, l'associazione De Rebus Neapolis propone il tour “IL NOME DELLA ROSA”: eretici, inquisizione e streghe a Napoli, tra il XIII e il XVII secolo.

Molte sono le notizie raccolte dagli storici, studiosi e scrittori, sulla scorta degli atti del tempo conservati negli archivi storici della città. Un emozionante tour nel centro antico, ripercorrendo i luoghi simbolo di questo fenomeno religioso che nasconde l’antica lotta tra chiesa ed Eretici, coloro che credevano in Dio....ma scesero a patti col Diavolo. Sveleremo i segreti della santa Inquisizione a Napoli e del frate più famoso del primo medioevo, Giordano Bruno fino alla suora che con le sue ambigue pratiche gettò scandalo sulla chiesa. Continueremo poi nei luoghi dove vivevano quelle che oggi si chiamano "Fattucchiere” ma le protagoniste sono sempre loro, le streghe: donne perseguitate durante gli anni dell’Inquisizione ed accusate di stregoneria e di essere adoratrici del Demonio, donne con poteri soprannaturali contro l’umana civiltà, recandoci proprio in quei luoghi dove compivano i loro malefici. La visita guidata proseguirà verso un percorso ricco di fascino per i vicoli bui per giungere al Museo delle Torture, luogo in cui oltre agli strumenti di tortura e presente il “Malleus Malleficarum” : Il martello delle streghe, un libro malefico dallo sconcertante e raccapricciante scopo. Ciò detto, è facile domandarci se sia possibile tracciare, attraverso le vie antiche greche “I Decumani”, un itinerario capace di raccontare storie poco conosciute, in grado di parlare tanto con quello che la chiesa ha nascosto per secoli, quanto con la concretezza della ricerca storica. A chi desideri conoscere le risposte, annulli ogni impegno, questo percorso rapisce,seduce e avvince.



Al termine del tour per chi volesse partecipare ci sarà “Sosta Improvvisata”: Pizza, Cuoppo e bibita a piacere al costo di €18 presso un famoso ristorante di Piazza del Gesù Nuovo. Per chi volesse prenotare la “Sosta Improvvisata” può farlo prenotando un unico Ticket: tour+cena



Itinerario:

I.Eretici e stregoneria

II. “Aradia” la strega che ruba l'anima

III.Il monastero del demonio

IV.La setta della suora eretica

V.Il Sant'Uffizio

VI.Museo delle Torture e il "Malleus Maleficarum"

VII. Le Janare e il

Tempio

VIII. I segreti di Giordano Bruno

IX.Maria la rossa

la "strega maledetta"

X.”Saba” il raduno

delle streghe

XI. Brindisi delle

streghe alla fabbrica del limoncello

Date tour:

Domenica 10 Marzo

Sabato 23 Marzo

Domenica 7 Aprile

Sabato 13 Aprile



Orario inizio tour:

17:30 - fine 20:00

Durata tour: 2.30 ore.

Punto d'incontro: Duomo di Napoli al centro dello spazio antistante la cattedrale

Costi Tour:

Intero € 15

Ridotto € 9 (6 - 17 anni);

Ridotto studenti € 10

comprensivo di :

-Ticket museo delle Torture

-visita guidata

-brindisi con aperitivo con visita alla fabbrica del limoncello.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Contattando esclusivamente il seguente recapito dalle ore 09.00 alle ore 19: 3511258465

Potete inviare smse messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Whatsapp:3511258465

Sms:3511258465



Sito web:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis

