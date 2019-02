Tour nel folclore partenopeo tra antiche presenze e “‘a Marenna Spettacolo”

Un mix tra leggende metropolitane, mistero, magia, folclore e arte teatrale si fondono dando vita ad un insolito tour.

Storie di antiche presenze, streghe, jattura e superstizione si intrecciano in una suggestiva visita guidata serale per le vie del centro storico di Napoli. Percorreremo strade e vicoli dove aleggiano antiche leggende legate a spettri del passato. In detti luoghi racconteremo, storie legate ad alcune di queste presenze a cui sono attribuite dei nomi specifici basta citarne alcuni: “Maria a rossa” ossia la strega di Port’Alba, Eusapia Palladino celebre medium della metà del XIX secolo, Caterina Frezza conosciuta con l’appellativo di “ ‘a figlia do pannazzaro” la tragica storia d’amore tra Maria D’Avalos e Fabrizio Carafa.

La seconda parte del tour sarà caratterizzato soprattutto, dal folclore e performance teatralizzata con cena spettacolo dal titolo “Marenna Spettacolo” ad opera dei vulcanici ideatori del format Angelo ‘o Capitano Picone e Pina Perzechella Andeloro all’interno dell’ormai famoso e caratteristico teatrino di Perzechella in vico pallonetto a Santa Chiara dove, gli ospiti/spettatori si trovassero da subito a loro agio in un luogo, che assume una dimensione innanzitutto “Teatrale” facendo in modo che il cibo non prenda il sopravvento sull’arte e facendo risaltare nella giusta sua collocazione il piccolo ma accogliente palchetto “domestico” e gli artisti che su di esso si esibiscono. Il motto della formula è: “Primm’a Marenna e po’ ‘o Spettacolo”. Come per dire, un piacere alla volta. Prima il ristoro del corpo e poi quello dell’anima. In tal modo si evita anche che l’artista si esibisca mentre gli altri mangiano e in tal modo subire in maniera frustante la tipica disattenzione che ne viene in tali casi. L’accoglienza è sempre tipicamente napoletana, calda, aperta e con sottofondo musicale di classici della melodia. Si presentano il luogo e la sua “padrona di casa”. Perzechella racconta di se stessa (Napoletana DOC) e della sua arte del cioccolato. Poi si passa alla fase della Marenna , che bisogna specificare per i non Napoletani essere un “Panino Grande e Sostanzioso”, nel quale trovano posto la accoppiate più famose della cucina partenopea come “salsicce e friarielli” “Mulignane a fungetiello e provola” “Parmigiana e mortadella” ecc. ecc.. Il Vino ovviamente non manca , così come non manca la degustazuione dei cioccollattini artigianali di Perzechella e il suo specialissimo Caffè alla napoletana.

Lo spettacolo a cura del capitano verte sulla Napoletanità in senso largo e con poesie e canzoni si compie un vero e proprio viaggio nella cultura partenopea. Il coinvolgimento del pubblico è totale e costante.



