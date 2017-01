Dracula e altri demoni di Napoli: tour esoterico

Sabato 4 febbraio ore 17, Curiosity Tour propone una passeggiata esoterica mostrando dove è presumibilmente sepolto Vlad III, meglio conosciuto come il Conte Dracula. Si presume che il suo sarcofago si trovi nel Complesso di Santa Maria la Nova.

Dopo la visita al Chiostro e alla Chiesa il tour proseguirà per vicoli e piazze del centro storico per raccontare le storie di fantasmi, diavoli e personaggi strani che vivono in antichi palazzi. E’ previsto anche l’ingresso al complesso di Santa Maria la Nova dove si trova, secondo alcuni studiosi, la Tomba di Dracula.

Tappe principali: Piazza Santa Maria la Nova, via Banchi Nuovi, Largo San Giovanni Maggiori Pignatelli, Piazza San Domenico, Largo Corpo di Napoli

Durata tour: 2h circa

Appuntamento a piazza Santa Maria La Nova 15 minuti prima dell'inizio del tour

contributo a persona

intero: 12 €

soci: 11€

ridotto junior (da 8 a 12 anni): 8€

fino a 7 anni gratis

Prenotazione obbligatoria

3292885442 - 3711300813 (lunedì-sabato dalle 10 alle 19 - altri giorni o orari inviare sms)

Info: curiositytour@gmail.com