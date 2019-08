Ercolano per bambini: visita guidata per i più piccini

Visita guidata al sito di Ercolano per bambini. Un tour studiato appositamente per bambini da 5 a 99 anni alla scoperta di uno dei siti più belli al mondo. Una passeggiata alla scoperta della vita quotidiana in una cittadina dell'impero romano. Bagni, case, negozi e tanto altro.

Appuntamento alle 9.45 alla biglietteria del sito.

15€ per 1 adulto+ 1 bambino ingresso escluso. 10€ per ogni adulto in più e 5€ per ogni bambino aggiuntivo.

Per info e prenotazioni 3498831295 oppure direttamente a questo link per acquistare l'evento

https://eu5.bookingkit.de/onPage/detail?e=ee599f586227c9a279291548fd23d6c8&preview=true〈=it