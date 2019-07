Tour Enogastronomico “Il Cuore di Napoli”: tra storia e sapori

L'associazione De Rebus Neapolis propone il Tour Enogastronomico “Il Cuore di Napoli”, un itinerario suggestivo e goloso tra storia e sapori

Farsi coccolare il palato durante una bellissima passeggiata all’aria aperta di 3 ore, mentre si esplora il centro antico di Napoli, città del mistero italico, accompagnati da una guida appassionata della tradizione culinaria napoletana, gusteremo le delizie del passato, nelle botteghe antiche, là dove l’arte culinaria è stata tramandata da padre in figlio; assaggeremo magnifiche specialità come “la pastiera” dolce dalle antichissime origini e ancora, il liquore più famoso al mondo “il Limoncello”, ci fermeremo per una breve sosta a gustare la mozzarella tipica campana, accompagnata da stuzzichini ed un calice di vino campano tra i più rinomati, per concludere con la Pizza a portafoglio o la pizza fritta così come la mangiano i napoletani da sempre, fumante e bollente appena sfornata.

L'incontro con la guida è nel cortile antistante la Basilica di Santa Chiara. E da qui il tour inizierà con la visita della Basilica e del chiostro maiolicato, poi continueremo il percorso a piedi ad un ritmo piacevole, una gradevole passeggiata durante la quale visiteremo numerose botteghe di specialità napoletane presenti nelle antiche vie greche imparando a conoscere il centro antico di Napoli, Patrimonio dell’umanità. L'amore della Città per il cibo fondato su un profondo rispetto per la sua lavorazione, dove le materie prime sono state curate per secoli.



ITINERARIO:

I. Visita Basilica di Santa Chiara e Chiostro maiolicato

II. Sosta per degustazione Pastiera e caffè

III. Via San Gregorio Armeno: storia del presepe e sosta al laboratorio di uno dei più famosi maestri presepiali.

IV. Piazza San Gaetano, storia del protomartire e dell’Agorà.

V. Sosta fabbrica del limoncello con spiegazione sulla lavorazione e brindisi.

VI. La Statua di Pulcinella, storia e leggenda.

VII. Sosta degustazione mozzarella con stuzzichini accompagnati con vini campani.

VIII. Piazza Bellini storia del conservatorio San Pietro a Majella, curiosità e Leggende del luogo.

IX. Port’Alba: origini della pizza, curiosità e Leggende del luogo.

X. Piazza Dante: Degustazione Pizza a portafoglio o pizza fritta.



DATE

LUGLIO:

Venerdì 19

Venerdì 26

AGOSTO:

Domenica 4



ORE: 10:00

Luogo d’incontro:

Cortile antistante Basilica di Santa Chiara.

COSTI TOUR:

-Intero € 30

-Ridotto € 20 (4 a 8 anni)

-Ridotto studenti € 25

(con libretto universitario- comunicare alla prenotazione)

Comprende:

• Visita guidata

• 5 soste degustazione

• 1 ticket museo

• 2 soste laboratorio



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Contattando ESCLUSIVAMENTE il seguente recapito:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00 :

3511258465

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Whatsapp:3511258465

Sms: 3511258465

EMAIL: derebusneapolis@gmail.com

Sito web:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis

