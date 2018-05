Tour enogastronomico nel centro antico di Napoli

Farsi coccolare il palato durante una bellissima passeggiata all’aria aperta di 3 ore. Mentre si esplora il centro antico di Napoli, città del mistero italico, accompagnati da una guida appassionata della tradizione culinaria napoletana, gusteremo le delizie del passato, nelle botteghe antiche, là dove l’arte culinaria è stata tramandata da padre in figlio; assaggeremo magnifiche specialità come i dolci tipici partenopei, la sfogliata riccia e frolla e ancora, il Cuoppo di frittura mista, la Pizza, il Limoncello, il vino campano. L'incontro con la guida è previsto in Piazza del Gesù Nuovo e da qui il percorso a piedi a un ritmo piacevole, una gradevole passeggiata durante la quale visiteremo numerose botteghe di specialità napoletane presenti nelle antiche vie greche imparando a conoscere il centro antico di Napoli, Patrimonio dell’umanità. L'amore della Città per il cibo fondato su un profondo rispetto per la sua lavorazione, dove le materie prime sono state curate per secoli.

SABATO 26 MAGGIO

ORE: 10:00



DOMENICA 27 MAGGIO

ORE: 10:00



Punto d'incontro: Piazza del Gesù Nuovo

(Vicino obelisco)

Prezzo a persona:

35 euro biglietto intero

25 euro biglietto ridotto

dai 5 ai 13 non compiuti.

La visita sarà confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Se non si raggiungerà sarete avvisati per tempo.



Comprende:

-visita con guida

- 5 soste degustazione

- Brindisi di iniziazione (escluso bambini)



Menù soste degustazione:



• Colazione con caffè + dolce tipico (sfogliata,frolla,babbà)

• Cuoppo di frittura mista

• Aperitivo - Limoncello

• Pizza a scelta

• buffet con vini campani

E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE

Per informazioni/prenotazioni contattare esclusivamente il seguente recapito:



Cellulare :3482497653

Whatsapp :3482407653

Sms :3482407653



Sito web:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis

