Le donne di Napoli in miseria e in nobiltà: speciale itinerario guidato

Domenica 1 dicembre appuntamento con l'itinerario guidato "Le donne di Napoli in miseria e in nobiltà"

La storia di Napoli ha avuto molte regine, alcune hanno indossato la corona, altre invece, pur non avendo il sangue blu, sono divenute "regine" del popolo.

Approfittando dell'ingresso gratuito al Palazzo Reale di Napoli per l'iniziativa #iovadoalmuseo, ecco un itinerario alla scoperta delle donne che hanno fatto grande la nostra città.

Si partirà da Palazzo Reale, dimora per antonomasia, delle ultime regine di Napoli.

Ci addentreremo poi nei quartieri spagnoli, lì dove era la dimora di "Donna Linora", giornalista e rivoluzionaria, per poi scoprire altre storie femminili attraverso i murales dei quartieri.

L'ultima tappa del tour sarà Palazzo Mastelloni di piazza Carità, che deve la sua fama a Luisa Sanfelice, colei che suo malgrado passerà alla storia come Madre della Patria.

INFO E PRENOTAZIONI

Contributo per la visita guidata euro 10,00 a persona

Appuntamento: domenica 1 dicembre alle ore 15:00, in piazza del Plebiscito (ingresso del Palazzo Reale)

La visita guidata si svolgerà con un minimo di 10 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 29 novembre alle ore 23:

inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare telefonicamente (anche sms o whatsapp) il numero 3492949722

Fornire cognome e recapito telefonico

Durata della visita: 2 ore e 30



L'itinerario è a cura di Erika Chiappinelli, guida abilitata della Regione Campania