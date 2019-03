Donne di Napoli: tour alla scoperta di streghe, amanti, regine e dee

Un tour speciale per le donne nell'unico giorno a loro dedicato. Attraverso il tour delle Donne di Napoli conoscerete la città da un altro punto di vista, scoprirete come, anche le donne abbiano contribuito agli avvenimenti storici, alla vita sociale e politica che ha reso così ricca e potente la città Partenopea. Le donne meritano ben altro spazio come ci insegnerà questo tour.

Fin dalle origini della storia la donna è stata simbolo di peccato ma altrettanto la storia, con le sue dee, da Demetra a Cerere ci insegna che nel grembo delle donne è presente l'omphalos greco, il punto da cui tutto ha origine, la vita stessa. Celebrare e ricordare la Giornata della donna per noi è dedicare un intero itinerario alla scoperta delle donne napoletane che hanno caratterizzato la città con la forza e l’animo femminile, attraverso storie a ritroso nel tempo, accadute nel centro antico; le faremo rivivere ricordando la presenza di tutte coloro che hanno vissuto e contribuito a fare la storia della città. Concluderemo in un prestigioso locale del centro antico per ascoltare musica e brindare. Un locale che sorge sui resti dell’antico tempio della dea Vesta, ancora una donna e che serba in sé tracce del passaggio degli argonauti ed ancora, capitelli e mura vive di una basilica paleocristiana. Nella suggestione di queste mura brinderemo alla “Festa della Donna”.



VENERDÌ 8 MARZO

Ore: 20:30



Itinerario:

I.La nobildonna che cambiò le sorti della chiesa più misteriosa di Napoli

II.La dama bianca

III.Maria la donna che sfidò la nobiltà morendo per amore.

IV.La promessa sposa divenuta la strega più temuta del medio evo

V.Le Janare

VI.La sposa che fa miracoli dall’aldilà

VII.Giulia l’eretica

VIII.La Sacerdotessa e la Badessa di San Gregorio

IX.le tre fanciulle perse per amore

X. La marchesa che sfidò la jettatura.

XI. Festa della Donna musica e drink.



Durata tour: 2.30 ore.

Piazza del Gesù Nuovo

(Vicino obelisco)

Costi Tour:

Intero € 15

Ridotto € 9 (6-17 anni)

Ridotto studentesse € 10

comprensivo di :

-visita guidata

-Locale con Musica + Ticket drink





PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Contattando esclusivamente il seguente recapito:

dalle ore 09.00 alle ore 19,00 :3511258465



Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Whatsapp:3511258465

Sms:3511258465



Sito web:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis

