Cultura&Movida: Tour di Napoli by Night

Prendi una fresca serata di mezza estate, aggiungi una manciata di bella gente, un pizzico di cultura, curiosità a volontà e mescola il tutto con la frizzante atmosfera del sabato sera napoletano: il risultato è un cocktail perfetto di tempo libero, temperatura giusta, leggerezza e voglia di scoprire qualcosa di nuovo sulla nostra città!



Perché a Napoli i luoghi della movida sono anche ricchi di cultura, perché non unire l'utile al dilettevole imparando qualcosa di interessante sul grande valore delle piazze dove di solito ci incontriamo con gli amici?

Ci vediamo il 25 luglio alle 21:00 a piazza Bellini, nel quartiere degli artisti, dove inizierà la nostra passeggiata verso il cuore del centro storico. Percorreremo via Tribunali, l'antico decumano maggiore, vico San Domenico con la sua street-art, Piazza San Domenico tra bar ed arte gotica, rinascimentale e barocca, Via Mezzocannone (e scopriremo perché si chiama così), Largo S. Giovanni Maggiore (famoso per il Kesté quanto per l'università L'Orientale), continueremo lungo i Banchi Nuovi, parleremo del Palazzo del Diavolo e concluderemo a Piazza Santa Maria La Nova, dove si nasconderebbe la tomba di Dracula.



Poi chi vuole ha l'imbarazzo della scelta per sedersi a bere un drink.



Visita guidata a cura di Lucia Nillo, Guida Abilitata della Regione Campania.



Costo: 10€ a persona

Info e prenotazioni:

lucianillo@hotmail.it

+393483488440



TOUR ALL'APERTO