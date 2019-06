Nel cuore di Napoli un Tour della Magia nel solstizio d’estate con l'associazione De Rebus Neapoli.

“Il solstizio d’estate” in cui il Sole culmina allo Zenith, trovandosi così nel punto più alto della volta celeste. È sicuramente uno dei periodi più amati e profondamente intessuti di leggende, miti, tradizioni e storia. In questo giorno il Sole, simbolo del Fuoco, entra nel segno del Cancro, segno d’acqua, dominato dalla Luna. Così, secondo l’immaginario, Sole e Luna, Fuoco e Acqua, Luce e Ombra, Maschio e Femmina, Positivo e Negativo si fondono in una sorta di “matrimonio divino”, in grado di generare energie sull’intero pianeta… facile intuire come l’evento suggerisse una serie di pratiche magiche, celebrazioni e patti malefici. Da secoli dopo il solstizio d’estate ricorre la notte di San Giovanni, il santo asceta che battezzò Gesù, notte che cade tra il 23 e il 24 giugno.

Inizieremo il nostro tour parlando di stregoneria, Janare, sortilegi e malocchio, nella Napoli medievale fino ad arrivare al mago Virgilio che protesse Napoli con i suoi incantesimi, in quei luoghi dove ancora oggi ci sono i segni della sua magia, tanti sono gli incantesimi attribuiti a Virgilio, cui si attribuiva anche, ad esempio, l’apertura in una sola notte della Crypta Neapolitana e l’aver messo nelle fondamenta di Castel dell’Ovo una piccola gabbia contenente l’uovo da cui il nome della fortezza, che avrebbe protetto Partenope fin quando fosse rimasto intatto. Concluderemo il nostro tour con un Brindisi dedicato alla magia con il tradizionale liquore “Nocino”, preparato con le noci raccolte durante la notte di san Giovanni, che racchiude centinaia di migliaia di anni di storia e di magico e stregato mistero…La ricerca della Magia nel cuore di Napoli è quindi a tutto campo, tocca tasti più profondi di quanto si possa credere; da questo tour impareremo che la magia non è semplicemente un mistero, ma un concentrato di saperi e tradizioni che parte da lontano.

UNICA DATA

DOMENICA 23 GIUGNO

11:00

Luogo d’incontro:

Piazza Dante Napoli (adiacenze statua di Dante)

Itinerario:

I. La magia del solstizio d’estate

II. La strega di port’Alba

III.La cappella magica e la Signora delle Janare

IV.I teschi e il malocchio

V.La magia del Nilo

VI.Virgilio il Mago

VII. Il convento delle eretiche

VIII. Il miracolo di San Gaetano

IX. Il Saba

X. Incantesimi, patti malefici, malocchio e riti magici

XI. La piazza Magica

XII. Brindisi del solstizio d’estate con il “Nocino”, l’unguento di San Giovanni.



COSTI TOUR:

-Intero € 15

-Ridotto € 10(7 - 11anni)

-Ridotto studenti € 12

(con libretto universitario- comunicare alla prenotazione)

Comprende:

* Visita guidata

* Brindisi con il “Nocino”

* Gadget: sacchetto di San Giovanni



