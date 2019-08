Tour Del Mare: passeggiata tra mitologia, miracoli e demoni

L'associazione De Rebus Neapolis propone il Tour Del Mare: entusiasmante passeggiata accompagnati dal Mare della riviera di Chiaia, alla scoperta di luoghi leggendari e sacri in una escursione che inizierà dalla tomba di Virgilio e proseguirà fino alla meravigliosa baia del litorale partenopeo.

Ci recheremo nel luogo che onora la tomba di Virgilio, il pre alchemico, nel parco di Piedigrotta che porta il suo nome. L’esoterismo di Napoli non può eludere la considerazione di quanto, nel medioevo normanno e angioino, trovò enorme credito la teoria o leggenda di Virgilio Mago, salvatore della stessa città liberandola da vari malefici. Visiteremo un luogo unico e misterioso: la Crypta Neapolitana, la grotta dei Demoni. Proseguiremo poi il nostro itinerario recandoci al vicino Santuario della Madonna di Piedigrotta raccontandovi un’antica leggenda riguardante la scultura in legno della Madonna e del cosiddetto “scarpunciello”, strana forma di devozione. Ci sposteremo poi presso un vicino e famoso acquafrescaio per gustare gelati e dissetarci con granite e frullati. Il nostro tour continuerà alla volta della Chiesa di Santa Maria del Parto nota per il “Diavolo di Mergellina” ed è proprio di questo demone che sveleremo il malefico significato legato ad quadro custodito nella chiesa. Ultima tappa sarà la Fontana del Sebeto, che si erge in largo Sermoneta, al termine di via Francesco Caracciolo. Simbolo del fiume Sebeto che un tempo scorreva nel cuore dell'antica Neapolis, legata a Leggende e a personaggi del passato come Tito Livio, Virgilio, Petrarca e Masaniello. Ci tufferemo in questo tour del mare assaporando con tutti i sensi la salsedine intrisa della magia unica di Napoli-Parthenope...



ITINERARIO:

I. Parco Vergiliano a Piedigrotta.

II. Santuario della Madonna di Piedigrotta.

III. Sosta dissetante.

IV. Chiesa di Santa Maria del Parto.

V. Fontana del Sebeto in largo Sermoneta.



ORE: 10:30

Luogo d’incontro:

Fuori la stazione Metropolitana

DATE E ORARI :

SETTEMBRE:

Sab. 7 - ore 10:30

Dom. 29 - ore 10:30

OTTOBRE:

Sabato 19 - ore 10:30



COSTI TOUR:

-Intero € 15

-Ridotto € 7 fino a 13 anni

-Ridotto studenti € 12

(con libretto universitario- comunicare alla prenotazione)

Comprende:

• Visita guidata

• 1 consumazione a scelta tra : frullato, bevanda, granita, gelato.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Contattando ESCLUSIVAMENTE il seguente recapito:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00 :

3511258465

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Whatsapp:3511258465

Sms: 3511258465

EMAIL: derebusneapolis@gmail.com

Link Evento:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/copy-of-napoli-esoterica

