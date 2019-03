Tour alla scoperta di Cuma: la terrazza sulle isole e l'antro della Sibilla

L'Associazione Secreta Neapolis propone, sabato 9 marzo, il suggestivo tour "Cuma: la terrazza sulle isole e l'antro della Sibilla"

Un'occasione davvero speciale per visitare la più antica colonia greca d'Occidente: dall'antro della Sibilla (uno degli oracoli più conosciuti e consultati del mondo antico) fin sopra le terrazze panoramiche dove era situata l'acropoli, con i suoi templi dedicati a Giove ed Apollo, passando per la cosiddetta Via Sacra.

In un'atmosfera surreale e antica, i visitatori andranno alla scoperta, insieme a una guida abilitata, della storia di questi luoghi, ma anche gli usi e i costumi della vita quotidiana della colonia cumana.

DETTAGLI

Il sito aderisce alla SETTIMANA DELLA CULTURA, dunque l'Ingresso è gratuito

Contributo associativo (INCLUSA guida abilitata):

Adulti 10€

Soci 8€

Minori fino a 18 anni 5€

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

al 329.202.7359 (tel- sms- whatsapp) oppure scrivendo a secretaneapolis@libero.it ENTRO venerdì 8 marzo, ore 19.00

Nella prenotazione indicare un cognome, numero di persone partecipanti, un recapito telefonico.

Il tour si terrà al raggiungimento di un minimo di 15 persone

COME ARRIVARE:

Indirizzo: Via Monte di Cuma, 3 – Cuma – Pozzuoli (NA)

IN AUTO: Dalla Tangenziale di Napoli uscire all’uscita 13 “Cuma”, proseguire su via Toiano e via Montenuovo Licola Patria fino alla Strada Provinciale Arco Felice Vecchio. Alla fine della strada, girare a destra sulla Strada Provinciale Cuma Licola che conduce al Sito Archelogico. All’esterno è presente un parcheggio.

CIRCUMFLEGREA: al capolinea MONTESANTO della Linea2 della metropolitana, prendere la Circumflegrea e scendere alla fermata Cuma. Da lì sono pochissimi minuti a piedi.

METROPOLITANA: Con la linea 2 della metropolitana di Napoli scendere alla fermata Montesanto e fare il cambio con la linea Circumflegrea. Seguire le indicazioni del paragrafo precedente.