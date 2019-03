Tour "Cronache Napoletane": sulle tracce di tradimenti e omicidi nella Napoli del ‘500

L'associazione De Rebus Neapolis propone il tour narrato "Cronache Napoletane - tradimenti e omicidi nella Napoli del ‘500"

Napoli è una città piena di avvenimenti raccapriccianti, per sua natura misteriosa e contraddittoria.

Da secoli rappresenta una realtà ricca di arte nobile e popolare, elementi uniti a doppio filo a superstizioni millenarie e tragedie realmente accadute.

Nel corso dei secoli nei palazzi nobiliari, in quei vicoli stretti e bui si sono snodate storie piene di mistero, tradimento e omicidi che hanno contribuito a donare alla città quell'indiscutibile fascino che la rende unica al mondo e la chiesa stessa non ne è stata immune.

Inizieremo da uno degli eventi che più ha lasciato il segno nella storia della città partenopea: un caso ancora irrisolto, la morte di un illustre pittore in un luogo sacro ed il circuito malefico che ne risucchiò l'esistenza; poi il caso del brutale omicidio di una giovane coppia di amanti nella medesima piazza in cui avvenne una decapitazione storica. Proseguiremo indagando su un omicidio misterioso, vendetta o maledizione lo scopriremo insieme, per poi finire al caso straziante dell’ avvelenamento di tre giovani adolescenti e la maledizione che ha portato sciagure e morte ad una famiglia della nobiltà napoletana. Visiteremo due famosi luoghi di culto ancora ricchi di suggestione per quanto avvenuto. Vi assicuriamo che varrà la pena vivere questa esperienza,

ascoltando voci che sussurrano ancora da mondi nascosti, visitando luoghi con messaggi che arrivano dal passato dove la vita e la morte si incontrano...



