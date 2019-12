Tour "Castel Sant'Elmo e Pedamentina: c'è chi scende e c'è chi sale"

C'è chi scende e c'è chi sale, je ve porte pe' 'sti scale.

Visiteremo il castello nel giorno di ccedere ingresso a prezzo ridotto. Dalla terrazza è possibile ammirare il panorama sulla città di Napoli e sul golfo a 360 gradi.

Dopo la visita al castello, percorreremo una delle più suggestive pedamentine di Napoli, per raggiungere il Corso Vittorio Emanuele, e poi il mercato della Pignasecca.

POSTI LIMITATI

INFO E PRENOTAZIONI:

L'itinerario si svolgerà martedì 17 dicembre alle ore 10, prenotazione obbligatoria entro domenica 15 dicembre alle ore 23.

La visita si svolgerà con un minimo di 10 partecipanti.

Per prenotare contattare il numero 3492949722 (anche sms o wapp) oppure inviare una mail all'indirizzo erika83e@gmail.com indicando numero di persone e recapito telefonico.

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro a persona (biglietto del castello incluso)

Appuntamento martedì 17 dicembre alle ore 10:00 all'ingresso del Castel Sant'Elmo (in Via Tito Angelini, 22, Napoli)

Itinerario a cura della guida turistica abilitata della Regione Campania Erika Chiappinelli.

Durata dell'evento: 2 ore circa



Percorso sconsigliato ai cardiopatici, perché in caso di affluenza potrebbe essere necessario salire a piedi, perché l'ascensore viene chiuso.