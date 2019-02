Tour di Carnevale alla ricerca di Pulcinella tra vampiri, streghe, maghi e fantasmi

L'associazione DE REBUS NEAPOLIS, organizza per il Carnevale una speciale edizione per i bambini dai 4 ai 14 anni ed i loro genitori

(o accompagnatori).

Un festoso Tour per bambini e genitori a caccia di Pulcinella.

Una passeggiata in maschera nel centro storico di Napoli dove, in diverse tappe, avremo modo di vivere piccoli brividi, insieme ai bambini, eventi storici narrati, storie di fantasmi, streghe e vampiri, così che possano divertirsi ed al contempo apprendere. Racconti e favole horror per piccoli sulla città, saranno intervallati in un clima festoso e di condivisione.

Un’occasione educativa unica per passare del tempo di qualità con i propri figli.

Quando si impara giocando si ricorda per sempre!

I bambini (e i genitori se vorranno) potranno indossare qualsiasi tipo di maschera.

Il tour terminerà con la cattura di Pulcinella! Preso come si suol dire: con le mani nella marmellata.....mangiando la pizza!...ed è proprio la pizza che mangeremo in una antica pizzeria del centro antico, tutti insieme per festeggiare il carnevale.



Itinerario:

I. La tomba del Vampiro

II. Il palazzo del Diavolo

III.Il fantasma di Santa Chiara

IV.Il grande Jettatore

V. Il mistero del Carnevale

VI.La strega che ruba l’anima

VII.Il segreto di Pulcinella

VIII.I due maghi e il cavallo magico

IX.Pizza in allegria con Pulcinella.



TICKET EURO 55

OGNI 2 BIMBI UN ADULTO NON PAGA



Il tour è in programma SOLO per il giorno:

DOMENICA 3 MARZO 2019

INIZIO TOUR :

diurno ORE 11,00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO E NON OLTRE SABATO 2 MARZOPOSTI LIMITATI



Durata tour: 2 ore.

Punto d'incontro: Piazza Santa Maria la Nova (davanti la chiesa)



Costi Tour:

Biglietto euro 55,00

Ogni uno/due bimbi un adulto non paga.

Nel caso si aggiunga un adulto il costo è di €15 se ad aggiungersi fosse un bambino il costo è di €25



comprensivo di :

-visita guidata per bambini in chiave fiabesca.

-incontro con pulcinella

-Pizza Margherita e bibita a scelta (compreso genitori e accompagnatori)



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

ENTRO IL 2 MARZO

Contattando esclusivamente il seguente recapito:

Cellulare dalle ore 09.00 alle ore 19,00 :3511258465

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Whatsapp:3511258465

Sms: 3511258465



Sito web:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis

