I mille colori di Napoli: passeggiata di Carnevale per bambini

"Carnevale,

ogni scherzo vale.



Mi metterò una maschera

da Pulcinella

e dirò che ho inventato

la mozzarella..."

Gianni Rodari



Tour multisensoriale per bambini e famiglie alla scoperta del Centro storico, alla ricerca dei colori di alcuni luoghi simbolo di Napoli e delle origini del Carnevale nostrano.

Attraverso un laboratorio sui colori riconosceremo alcuni monumenti e luoghi significativi: Che colore è Napoli? Qual'è la storia delle Maschere e in particolare di Pulcinella?.

Conosci la Zeza e ad altri canti legati al Carnevale Napoletano?

Finiremo la nostra passeggiata alla scoperta dei colori di Napoli con un laboratorio esperienziale per tutti i bambini con i mille colori delle bolle di sapone.



Vi Aspettiamo vestiti da pulcinelli, colombine, principi, principesse cavalieri o quello che vorrete.



Quando? 23 febbraio h.16.30

Dove? ufficio turistico sito in Piazza del Gesù



Costi: Adulti 10€

bambini fino a 4 anni e portatori di handicap accompagnati gratis,

bambini dai 5 anni in su 5€.



Per informazioni e Prenotazioni:

Mariangela 3204857038

oppure scriveteci a napolitourincanto@gmail.com