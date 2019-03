Tour a Cappella Sansevero per scoprire il Cristo Velato e il principe alchemico Raimondo de Sangro

A gran richiesta, dopo il successo riscosso, l’associazione De Rebus Neapolis, ripropone il tour dedicato alla Cappella Sansevero e i misteri del Principe Raimondo de Sangro.

Napoli è da sempre considerato un luogo intriso di misteri alchemici orbitanti intorno al personaggio più esaltante e scioccante del ‘700: il settimo Principe di Sansevero, Raimondo Di Sangro, che ancora oggi incute timore in chi lo sente nominare. Un alchimista diabolico che faceva rapire poveri disperati i cui corpi dovevano servire per i suoi turpi esperimenti. Solo questo? Niente affatto! la "Camera Caritatis”,luogo in cui si può passare da una dimensione corporea ad una sconosciuta, un mondo parallelo mai esplorato. Porta Alchemica da cui nessuno è mai tornato per raccontarlo.. Dove è esattamente questo portale? Proveremo a scoprirlo insieme attraverso il nostro percorso che ci porterà dalle origini della chiesa di Santa Maria alla Pietatella e proseguirà fino all'attuale “Cappella Sansevero”. Vedremo cose straordinarie, comunque le si voglia considerare. Entrando la prima impressione è quella di trovarsi in una chiesetta rettangolare di stile barocco, ricca di fregi e dipinti. Circondati dalle meravigliose Virtù, esempi massimi dell'arte scultoria, conosceremo il simbolismo massonico celato dietro ogni singola opera, scopriremo il mistero che avvolge il sepolcro del Principe ed i suoi messaggi celati, completando con il Cristo Velato, miracolosa opera del Sammartino. Andremo ancora a visitare le macchine anatomiche e ne conosceremo i segreti a tutt'oggi oggetto di studio per la comunità scientifica.

Concluderemo il nostro viaggio "iniziatico" con un brindisi presso il laboratorio dell'antico liquore esoterico "Il Limoncello".

Date MARZO:

SABATO 16

SABATO 23

Date APRILE:

SABATO 20

GIOVEDI 25



Durata tour: 2 ore.

Punto d'incontro:

Piazza San Domenico Maggiore

(vicino l’obelisco)

Costi Tour:

Intero € 18

Ridotto € 10 (6 - 15 anni)

Ridotto studenti € 12

comprensivo di :

-visita guidata

-Ticket museo cappella Sansevero

( NON COSTITUISCE PRENOTAZIONE AL SALTA FILA)

-visita al laboratorio del liquore “limoncello” con Brindisi



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Contattando esclusivamente il seguente recapito:

Cellulare dalle ore 09.00 alle ore 19,00 :3511258465

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Whatsapp:3511258465

Sms: 3511258465



Sito web:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis

Gallery