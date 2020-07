Tour alla scoperta di Cappella Sansevero e il triangolo esoterico di Napoli

Appuntamento in piazza San Domenico, accanto all'obelisco.

Scopriamo il triangolo esoterico di Napoli: da piazza San Domenico a Piazzetta Nilo, e poi raggiungiamo la cappella Sansevero.

Cappella Sansevero nasce come cappella familiare, nel 1590, e verrà poi, nel corso del diciottesimo secolo, restaurata ad opera di Raimondo di Sangro, così da diventare un vero e proprio tempio massonico.

All'interno della Cappella, oltre al sublime Cristo Velato, si possono ammirare altre sculture in marmo di stupefacente bellezza, come la Pudicizia e il Disinganno.



INFO E PRENOTAZIONI:

L'itinerario si svolgerà domenica 12 luglio alle ore 17e30, prenotazione obbligatoria entro venerdì 10 luglio alle ore 23.

La visita si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti.

Per prenotare contattare il numero 3492949722 (anche sms o wapp) oppure inviare una mail all'indirizzo erika83e@gmail.com indicando numero di persone e recapito telefonico.

Contributo richiesto per la visita guidata: 7 euro (biglietto della Cappella Sansevero escluso)

info biglietti di ingresso:

Biglietto ordinario: € 8,00

Artecard: € 6,00

Soci FAI: € 6,00

Ragazzi dai 10 ai 25 anni: € 5,00

Bambini fino ai 9 anni: gratis

https://www.museosansevero.it/cappella-sansevero/

I posti sono limitati per rispettare le norme anti-covid di distanziamento.

Mascherina obbligatoria.



Itinerario a cura della guida turistica abilitata della Regione Campania Erika Chiappinelli.

link dell'evento: https://www.facebook.com/events/193503951976014/