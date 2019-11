"C'è chi scende e c'è chi sale": tour guidato lungo Calata San Francesco

Sabato 9 e domenica 10 novembre, il gruppo #Partenopiamo propone un tour guidato lungo Calata San Francesco dal titolo dall'evocatvo titolo "C'è chi scende e c'è chi sale, je ve porte pe' 'sti scale".

La calata San Francesco è una via gradinata che inizia da via Belvedere al Vomero e termina in Corso Vittorio Emanuele.

L'itinerario partirà da Piazza Quattro Giornate, accanto alla metropolitana. Si procederà poi per via Gemito e per Vico Acitillo, fino ad arrivare a Via Belvedere. Da qui inizierà la suggestiva discesa fino a giungere alla Riviera di Chiaia.

L'itinerario è a cura della guida turistica abilitata della Regione Campania Erika Chiappinelli.

INFO E PRENOTAZIONI:

La visita guidata si svolgerà con un minimo di 15 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 8 novembre alle ore 23

inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare telefonicamente (anche sms o whatsapp) il numero 3492949722

Fornire cognome e recapito telefonico

Durata della visita: 2 ore

Contributo richiesto per la visita guidata: 7 euro