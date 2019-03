Tour a Calata San Francesco e visita alla mostra di Ernest Pignon Ernest

Sabato 30 marzo, il gruppo #partenopiamo propone uno speciale tour di Calata San Francesco con visita guidata alla mostra di Ernest Pignon Ernest.

L'appuntamento per questo itinerario è in Piazza Quattro Giornate, all'ingresso della metropolitana, per addentrarsi poi in via Gemito e vico Acitillo, fino ad arrivare a Via Belvedere, alla scoperta delle tante ville nobiliari del luogo come Villa Carafa di Belvedere con il suo splendido emiciclo tufaceo, e Villa Giordano, antico convento di San Francesco di Paola, che diede probabilmente il nome a Calata San Francesco.

Il tour proseguirà con una visita alla mostra di Ernest Pignon-Ernest, artista francese che ha decorato in passato il centro storico napoletano.

Dopo la mostra, si tornerà lungo via Crispi per proseguire verso l'Arco Mirelli, giungendo infine alla Chiesa di San Giuseppe a Chiaia, dove si conclude il percorso.



INFO E PRENOTAZIONI:

La visita guidata si svolgerà con un minimo di 15 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 28 marzo alle ore 23:

inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare telefonicamente (anche sms o whatsapp) il numero 3492949722

Fornire cognome e recapito telefonico

Durata della visita: 2 ore e 30 circa

Contributo richiesto per la visita guidata: 7 euro

L'itinerario è a cura di Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione Campania



E' NECESSARIO PORTARE DOCUMENTO DI IDENTITA' PER L'ACCESSO AL GRENOBLE