"C'è chi scende e c'è chi sale": Tour lungo Calata San Francesco

C'è chi scende e c'è chi sale, je ve porte pe' 'sti scale.

La calata San Francesco è una via gradinata che inizia da via Belvedere al Vomero e termina in Corso Vittorio Emanuele. Il nostro appuntamento per questo itinerario è in Piazza Quattro Giornate, all'incrocio con Via Gemito, accanto alla M della metropolitana. Spiegazione della piazza e della metropolitana (senza oltrepassare i tornelli). Si procede per Via Gemito e per Vico Acitillo, fino ad arrivare a Via Belvedere. Luogo di molte ville nobiliari, come Villa Carafa di Belvedere con il suo splendido emiciclo tufaceo, e Villa Giordano, antico convento di San Francesco di Paola, che diede probabilmente il nome a Calata San Francesco. C'è anche la chiesa di Santa Maria della Libera, custode della tradizionale processione del Mistero di Antignano. Inizia la nostra discesa: già presente sulla mappa del duca di Noja, l'attuale Calata San Francesco anticamente raggiungeva la zona costiera, includendo anche via Arco Mirelli, prima che questa venisse trasformata in una semplice discesa. Scorci di panorama si alternano a graziose ville e palazzine. Nella parte finale del percorso, quella che arriva al Corso Vittorio Emanuele, la strada prende il nome di Salita Tasso; su via Crispi, il nostro percorso subirà una deviazione.

Proseguiamo per l'Arco Mirelli; attraverso vichi e vicarielli arriveremo infine alla Chiesa di San Giuseppe a Chiaia, dove si conclude il nostro percorso. Sulla Riviera di Chiaia potrete godervi liberamente la quiete della Villa Comunale, il sole e il mare offerti dalla città di Napoli.



INFO E PRENOTAZIONI:

Appuntamento in Piazza Quattro Giornate (angolo via Gemito) alle ore 10, venerdì 27 dicembre.

La visita guidata si svolgerà con un minimo di 15 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 25 dicembre alle ore 23:

inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare telefonicamente (anche sms o whatsapp) il numero 3492949722

Fornire cognome e recapito telefonico

Durata della visita: 2 ore

Contributo richiesto per la visita guidata: 7 euro

POSTI LIMITATI

L'itinerario è a cura di Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione Campania

