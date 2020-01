Tour alla scoperta del borgo di Antignano

Qual è l'origine del termine “Antignano”? Dove avvenne per la prima volta il miracolo di San Gennaro? Di queste e di altre vicende è custode il borgo di Antignano, tra l'Arenella e il Vomero, oggetto della nostra visita.

Appuntamento alle 10.30 a piazza Vanvitelli (angolo via Bernini), partiremo da lì per vedere (anche con visita all'interno, se aperte) le tre chiese nei dintorni, dedicate al patrono napoletano (San Gennaro al Vomero, la Piccola Pompei e San Gennaro ad Antignano). Visiteremo, poi, il borgo di Antignano, che fa da sfondo ad un coloratissimo mercato. Frutta, verdura, pesce, carne. Si vende di tutto. Di sera, poi, le pescherie diventano piccoli ristoranti, Largo Antignano si anima di spritz, taralli e altre specialità culinarie.

Quanto tempo è passato dagli anni in cui queste stradine erano occupate da ville nobiliari. Alla fine del 1400 Gianni Pontano, poeta e ministro di Ferrante I e di Alfonso II d'Aragona, fece costruire lì la sua “casa di campagna”, dove si dedicava allo studio e alle letture e dove riuniva le sue amicizie accademiche, nei famosi giardini.

Attraverso Via Conte della Cerra, raggiungeremo la metropolitana linea 1 Salvator Rosa, stazione dell'arte realizzata dall'Atelier Mendini. Durante gli scavi, nel 2000, sono emersi alcuni archi di epoca romana, appartenenti all'antica "via per colles", che collegava Napoli a Pozzuoli.

Appuntamento: domenica 19 gennaio alle ore 10:30, in piazza Vanvitelli (angolo via Bernini)

La visita guidata si svolgerà con un minimo di 10 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 17 gennaio:

inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare telefonicamente (anche sms o whatsapp) il numero 3492949722

Fornire cognome e recapito telefonico

Durata della visita: 2 ore circa

Contributo richiesto per la visita guidata: 7 euro



L'itinerario è a cura di Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione Campania

Link dell'evento:

https://www.facebook.com/events/472184253480547/