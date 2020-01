In bici alla scoperta dei luoghi della Napoli nel cinema: si parte con "Filumena Marturano"

Cicloverdi Fiab Napoli propone uno speciale evento: ripercorrere in bici i luoghi che hanno reso Napoli famosa nel cinema.

Guide: Francesco Landolfi e Teresa Dandolo

Si parte domenica 26 gennaio con "Filumena Marturano"

I luoghi attraversati si succedono secondo un ordine di vicinanza e non secondo la trama del film.

Iniziamo a vedere dove si sono svolte gran parte delle scene del primo film girato nel 1951 da un opera teatrale scritta in dieci giorni nel 1946 .

L'appuntamento sarà alle ore 09,30 all'uscita metro ferrovie dello stato linea due di piazza Cavour.

Partiremo quindi per vedere il bellissimo palazzo al civico 152 dove si svolsero alcune scene .

Continuiamo il percorso in bicicletta dirigendoci al Palazzo Caracciolo di Melissano sulla collina di San Potito dove Domenico e Filumena salutarono i figli.

Ci dirigiamo quindi vicino alla nostra sede storica di via San Liborio dove al civico 80 visiteremo dall'esterno il basso dove visse Filumena oggi un triste deposito.

Ultima location dove andremo sarà in via Santa Maria della Neve dove vedremo la chiesa dove fu celebrato il matrimonio oggi sede di una scuola di danza classica e l'edicola votiva della Madonna della Neve dove Filumena si recava a pregare.

Il percorso è di circa sei chilometri di sola andata quasi tutti in pianura e sono ammesse tutti i tipi di bici.

In caso di pioggia comunicheremo quà l'alternativa di fare lo stesso percorso in bici

Info al numero 3396831431