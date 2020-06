Itinerario alla scoperta del Barocco napoletano sulla collina degli angeli

Largo di Palazzo, l'attuale Piazza Plebiscito è un luogo pieno di storia: esisteva qui, sin dal 1500, un Palazzo Vicereale. Ma è poi con la costruzione della Reggia Borbonica che la Piazza diventa brulicante di vita. Nei secoli subirà poi molte trasformazioni, che noi ripercorreremo tutte con l'ausilio di riproduzioni di mappe storiche e di quadri d'epoca, in un ideale confronto tra ciò che era e ciò che troviamo adesso.



Subito dopo saliremo verso la nostra meta, la Basilica di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone dove, una volta varcata la porta, ci sarà una vera e propria esplosione di barocco napoletano davanti ai nostri occhi.



Le cappelle laterali ospitano capolavori dei più grandi pittori che hanno operato a Napoli: Paolo de Matteis, Massimo Stanzione, Giovan Battista Beinaschi, cui si deve la decorazione monumentale della volta, ed ovviamente l'onnipresente Luca Giordano.



E' una Chiesa che però nasconde luoghi particolari, come la Cappella del Monte dei Morti, decorata con teschi e simboli mortuari, che rimanda ad un antico Palazzo qui vicino, sede di una Confraternita che conosceremo nel corso della visita.



Avremo la possibilità di vedere da vicino il magnifico altare settecentesco, che presenta Puttini di Angelo Viva, uno dei più grandi allievi di Giuseppe Sanmartino e ci sposteremo nel coro, dove ci sono enormi tele che non sono di pittori napoletani, ma opera di un grande artista veneto e della sua bottega, che vi sveleremo al termine del percorso.



Le mascherine all’aperto non sono più obbligatorie, ma consigliamo di averla con sé per il momento in cui visiteremo la Chiesa.

Il gruppo sarà composto di massimo 20 persone per favorire il distanziamento sociale previsto di 1 metro.

L'incontro è alle 17:00 con inizio della visita alle 17:15.

L'appuntamento è per SABATO 4 LUGLIO davanti il GAMBRINUS.

Il contributo organizzativo è di 10 euro, di cui una parte andrà alla Chiesa per i lavori di manutenzione ordinaria.

I partecipanti riceveranno la nostra tessera fedeltà che consentirà di accumulare punti per una visita guidata gratuita.

Prenotazioni al 3409543337 oppure per mail a larteneltempo1@gmail.com